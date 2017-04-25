Trafik Şube UBER’e işlem başlattı

Turizm taşımacılığı yapan esnafın korsan taşımacılık yapan UBER ile ilgili şikayetine Emniyet'ten cevap geldi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nün konu ile ilgili açıklamasına göre "Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliğimizce, konuya ilişkin olarak yapılan inceleme araştırma neticesinde; birçok ülkede faaliyet gösteren UBER, internet sitesi üzerinden akıllı telefonlara yüklenen uygulama aracılığı ile şehir içinde kullanıcılara özellikle lüks özel araç temini sağlayan bir organizasyondur.

D2 BELGESİ VE TURİZM TAŞIMACILIĞI İZİN BELGESİ ZORUNLULUĞU

Bu kapsamda UBER adlı şirket ilimizde geçtiğimiz dönemde faaliyete başlamış olup temin ettiği yolcularını "D2 yetki belgeli" veya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Turizm Taşımacılığı İzin Belgeli" (Bu belge ile otel, tur ve turizm sözleşmesi yapılması ve grup yolcu taşınması zorunludur. Ayrıca bu belge ilimizi ziyarete gelen turistlerin taşımacılığında yoğunluğu azaltmak için UKOME tarafından çıkartılmıştır) araçlar ile taşımacılık yapmaktadırlar.

FATURA ŞARTI

Ancak; Karayolları Taşıma Yönetmeliği'nin yetki belgesi türleri başlıklı 6. Maddesinin 4/b maddesinde belirtildiği üzere D2 Yetki Belgesi ile bir acentenin taşımacılık yapabilmesi için önceden organize edilmiş bir grubun taşımacılığı için taşınan grubun organizatörü (turizm firması) ile taşıyan turizm firması arasında tur sözleşmesi, taşınan gruptaki şahısların isim listesi ile taşıma faturası olmak zorundadır.

Ayrıca 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun Ek 2/3 maddesi kapsamında il içerisinde yapacakları ticari taşımacılık için ilgili belediyeden ruhsat ve izin alma hükmü bulunmaktadır. 02.0.1986 tarih ve 86/10553 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile ilimizde faaliyet gösteren ticari taksiler tahdit altına alınmıştır. İl içerisinde belirsiz bir noktadan bir noktaya taşımacılıklar bahse konu bu araçlarla yapılmaktadır.

UBER ADINA TESCİLLİ ARAÇ YOK

Yapılan sorgulamalarda UBER isimli şirketin adına tescilli herhangi bir araç olmadığı tespit edildiğinden, şahıslara ait araçların sistem havuzunda kayıtlı tahdit altında olmayan lüks minibüs cinsi araçların sisteme kayıtlı üye tarafından bir noktadan bir noktaya, ticari taksilerin rayiç fiyatlarına yakın bir ücret ile il içerisinde normal bir ticari taksi gibi faaliyet gösterdikleri bilindiğinden, uygulamalarımızda personelimize D2 veya belediye tarafından tanzim edilen belgeleri ibraz eden ve taşımacılık yapan araç sürücülerine gerekli kanuni işlemler tesis edilmektedir.

1227 UBER ŞOFÖR VE ARACINA CEZA

Sivil Trafik Ekipler Amirliğimizce yapılan kontrol ve denetimlerde; ilimizde 01.01.2017-10.04.2017 tarihleri arasında yetkisiz ve izinsiz taşımacılık yaptıkları tespit edilen 1227 adet UBER sistemine dahil olan araç sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun Ek-2/3 "İlgili belediyeden izin veya ruhsat almaksızın, belediye sınırları dâhilinde ticari amaçlı yolcu taşımak" maddesine istinaden cezai işlem uygulandığı anlaşılmış olup konu ile ilgili denetim ve kontrollerimiz devam etmektedir." denildi.

UBER'den konu hakkında resmi açıklama bekleniyor. Uber'in Türkiye'deki akıbetinin ne olacağını önümüzdeki günlerde belli olacak