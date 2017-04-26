261 bin konutluk muhteşem dönüşüm

Yerel yönetimlerle işbirliği içinde Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm hareketini yürüten Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, ülke genelinde 261 bin 489 konutun dönüşüm projesini hayata geçiriyor. TOKİ, bu yıl Anadolu'da devam eden dönüşüm projelerinin yanı sıra İstanbul'da da aktif bir sürece girdi. Yılsonu hedefi olan 65 bin konut üretiminin yüzde 38'i kentsel dönüşüm projeleri ile gerçekleştirilecek. İdare, Türkiye genelinde 54 il ve 121 ilçede 187 kentsel dönüşüm projesi yürütüyor.



68 BİN KONUT TESLİM EDİLDİ

Dönüşüm kapsamında inşa edilen 68 bin 254 konutu sahiplerine teslim eden TOKİ, 193 bin 235 konutun planlama ve üretimine devam ediyor. TOKİ Başkanı M. Ergün Turan, "2016'da konut üretiminde rekor düzeyde bir rakam olan 64 bin konut ile yılı tamamladık. 2017 içinse hedefimizi bir adım daha öteye taşıdık ve yılsonu hedefimizi 65 bin konut olarak belirledik. Bu rakam içinde 15 bini İstanbul'da olmak üzere Anadolu projeleri ile 25 bin konutu projelendiriyoruz" dedi. Toplam konut üretimi içinde kentsel dönüşüm oranını 2020'ye dek yüzde 40 seviyesine taşıyacaklarını hatırlatan TOKİ Başkanı Turan, "Bu orana 2017'de ulaşacağımızı öngörüyoruz. 2017'de üreteceğimiz toplam 65 bin konut içinde kentsel dönüşüm konutlarının payı ise yüzde 38.4 olacak. Bütün gayretimiz bu yöndedir" diye konuştu.



FİZİBİLİTE 2.5 YIL SÜRDÜ

Turan, kentsel dönüşüm çalışmalarına dönük özellikle son 2.5 yıl boyunca yoğun bir hazırlık ve fizibilite çalışması yaptıklarını söyledi. Turan, "Ülkemizde deprem tehdidi yüksek ve riskli yapı stoku da çok fazla. Hedefimiz özellikle riskli alanlar" dedi.



İMAR ARTIŞIYLA ŞEHİRLER KAYBEDER

TOKİ Başkanı Turan, özel sektörün, kamunun ve hak sahiplerinin dönüşümleri zenginleşme aracı olarak değil, çocukları sağlıklı şehirlerde yaşatma çabası olarak görmeleri gerektiğini vurguladı. "Dönüşüm, imar artışıyla sübvanse edilirse şehirler kaybeder" diyen Turan, şöyle konuştu:"Müteahhit kâr ediyor, kamu vergi alıyor. Burada herkes kazanıyorsa, biri kaybediyor demektir. Bir deprem gerçeği var. Eğer bir felaket gelecekse önlemek için fedakârlık şart. Nasıl para kazanırım diye bakılırsa bu işin doğasına uymaz. Kime ne fedakârlık düşüyorsa bunu üstlenmek durumunda."



KENTSEL DÖNÜŞÜME 13 MİLYAR TL YATIRIM

KONUT ve inşaat alanında Türkiye'nin en büyük kuruluşu TOKİ, Türkiye'de her yıl üretilen konutların yüzde 10 'unu inşa ediyor. Diğer bir ifadeyle, her 100 konuttan 10'unu üreten TOKİ'nin, bu üretim performansı doğrultusunda 13 yılda sektöre aktardığı kaynak 120 milyar TL. Bu rakam içinde Kentsel Dönüşüm uygulamalarının oranı ise 13 milyar TL ile yaklaşık yüzde 11.