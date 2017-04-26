Ağbal: Bazı leri kaldırabiliriz

Giriş Tarihi: 26.4.2017 11:25 Güncelleme Tarihi: 26.4.2017 11:35
Ağbal: Bazı vergileri kaldırabiliriz

, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Türkiye Bankalar Birliğince (TBB) düzenlenen "Türk Bankacılık Sektöründe Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanı İle Mücadele Çalıştayı"nda konuştu. Ağbal, "Piyasa derinliği için bazı leri kaldırabiliriz.Türkiye'de mali disiplin var ve sürecek" dedi

Ağbal, "Almış olduğumuz tedbirlerin bütçe açığına etkisi milli gelirin yaklaşık 0,74'ü kadar. Almış olduğumuz tedbirler geçicidir. Tedbirlerin etkisinde oran gelecek yıl yüzde 0,38, 2019 yılında yüzde 0,30'a düşüyor" şeklinde konuştu.

Bakan Ağbal, "Destek ve tedbirler etkisini göstermeye başladı.Ekonomide yukarı yönlü bir ivmeyi çok rahat bir şekilde görüyoruz" açıklamasını yaptı.

Ağbal, "KGF'den 203 bin firma, 146,4 milyar TL faydalandı. Genişlemeci kamu maliyesi sonuç veriyor, rakamları izliyoruz. İstanbul Finans Merkezi kapsamında kanun çalışması Mayıs'ta meclise gelir" dedi.

Bakan Ağbal, " Finansal piyasalara yeni enstrümanların kazandırılmasını öngören düzenlemeler var" şeklinde konuştu.

Ayrıntıla geliyor...

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ağbal: Bazı vergileri kaldırabiliriz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz