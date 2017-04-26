Ehliyetini unutana 206 lira ceza

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı'nın kamuoyu ile paylaştığı 2017 Trafik Ceza Rehberi'nde hangi kurala, ne kadar para cezası yazıldığı açıklanıyor. Araç sürücülerine unutkanlıkları pahalıya mal oluyor. Yasaya göre; araç kullanırken ehliyeti yanında olmayanlara her seferinde 206 lira ceza uygulanıyor.

POLİSE BİLDİRMEYENE

Kazaya karışan araç sürücülerinin veya kaza mahallinden geçen araç sürücülerinin ilk yardım tedbirleri almaması, zabıtaya ve sağlık kuruluşuna haber vermemesinin cezası 206 lira. Kaza mahallinde durmamak ve trafik güvenliği için gerekli tedbirleri almamanın cezası da 206 lira. Kazayı yetkililere bildirmemenin cezası da 206 lira.

BİSİKLETE BİNEN ÇOCUĞA DA VAR

Kazalarda ölen, yaralanan veya maddi hasar var ise bu kaza can ve mal güvenliğini etkilemiyorsa, sorumluluğunun tespitine yarayan iz ve delil dahil kaza yerindeki durumu değiştirmenin cezası 427 lira. 11 yaşmı bitirmeden bisiklet kullanmanın cezası 95 lira. Araçların muayene süresini geçirmenin cezası da 95 lira olarak uygulanıyor.