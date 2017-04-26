‘Evet’ten sonra GAP turları da patladı

Güneydoğu'da tahsis edilen huzur ve güven ortamı, önce referandumda 'evet' oyların ardından da GAP turları
nı patlattı. 2014'te büyük bir talep gören GAP turları, 21 Temmuz 2015'te gerçekleşen Suruç katliamı, ardından da 2016'da yaşanan hendek terörü nedeniyle durma noktasına gelmişti. Devletin bölgede uzun süredir yürüttüğü huzur operasyonlarının meyvesi toplanmaya başlandı. Bölgede sağlanan huzur ortamıyla, GAP turlarına olan talep yeniden canlandı. Yoğun talep üzerine bazı tur operatörleri, bölgeye operasyonlara başladı. Otellerin doluluklarında da geçen yıla göre 7 puanlık bir artış görülürken, yıl sonu ortalamasının yüzde 60'ı geçeceği öngörülüyor.
YIL SONUNDA YÜZDE 60'I GEÇER
Güneydoğu Anadolu Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (GATOD) Başkanı Mete Akcan, bölgeye ciddi bir talep artışı olduğunu söyledi. Akcan, "Özellikle Gaziantep, Mardin ve Şanlıurfa'da ciddi bir hareketlilik var. Bireysel ziyaretler ve şirket toplantılarında da artış gözlemliyoruz. Olumsuz bir durumun yaşanmaması halinde yıl sonuna kadar bölge otellerinin doluluk ortalamasının yüzde 60'ı geçeceğini düşüyoruz" dedi. Geçen yıl terörden en büyük mağduriyeti Diyarbakır'ın yaşadığını hatırlatan Akcan, "Tur operatörlerinin bölgeye yönelik planlamaların olduğunu duyduk. 10-15 gün içinde orada da bir hareketlilik başlayacaktır" diye konuştu.
GÜNEYDOĞU'YU ÖZLEMİŞLER
Geçen yıl hendek terörü nedeniyle bütün turları iptal ettiklerini aktaran Anı Tur Yönetim Kurulu Başkanı Veli Çilsal da bu yıl bölgede sağlanan güven ortamıyla talebin yeniden canlandığını kaydetti. Çilsal, "Biz de turlara yeniden başladık. Beklediğimizin de üstünde talep geldi. İnsanlar Güneydoğu'yu özlemiş" dedi. 2014'te bölgeye 9 bin kişiyi taşıdıklarını aktaran Çilsal, bu yıl ise 6 bin kişiyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.
YOĞUN TALEP VAR
Jolly Tur Genel Müdürü Figen Erkan, GAP turlarına hiç ara vermediklerini sadece bazı revizyonlara gittiklerini söyledi. Erkan, "Ancak geçen yıl bir ara turlar durmuştu. Bu yıl ise yoğun bir talep var. 2014'ün ilk 4 ayında 2 bin kişiyi bölgeye taşımıştık. Bu yılın aynı döneminde bu orana yaklaştık. Bu yıl 2014 rakamlarını yakalayacağımızı öngörüyoruz" dedi. Tatilbudur Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Kuş ise, GAP turlarına yoğun talep olduğunu belirterek, "Her hafta uçaklı ve otobüslü turlar düzenliyoruz. 2014 rakamlarını yakalarız" diye konuştu.