İstanbul’da 5 yeni metro hattı Mayıs’ta ihaleye çıkıyor

İşte o hatlar;



KİRAZLI HALKALI METRO HATTI

Kirazlı Halkalı metro hattı kontrollük, mühendislik ve danışmanlık hizmet alımı ihalesi 18 Mayıs Perşembe günü saat 10:00'da yapılacak. 9.7 kilometre hat üzerinde 9 adet istasyondan oluşan Kirazlı Halkalı metro hattının ana hat tünelleri ve 9 adet istasyon ile depo sahası bulunan raylı toplu taşıma sisteminin inşaat ve elektromekanik sistem yapım işlerine ait proje, yapım kontrollüğü ve danışmanlık işlerinin yapılacak. Tüm bu çalışmaların bin 200 günde tamamlanması planlanıyor.