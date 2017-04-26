’da 5 yeni hattı Mayıs’ta ye çıkıyor

Giriş Tarihi: 26.4.2017 16:20 Güncelleme Tarihi: 26.4.2017 16:48
İstanbul’da 5 yeni metro hattı Mayıs’ta ihaleye çıkıyor

Büyükşehir Belediye Başkanlığı () Avrupa Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü, İstanbul’da 5 yeni hattı için düğmeye bastı. 5 yeni metro hattı önümüzdeki Mayıs ayında ye çıkmaya hazırlanıyor

İşte o hatlar;

KİRAZLI HALKALI METRO HATTI

Kirazlı Halkalı hattı kontrollük, mühendislik ve danışmanlık hizmet alımı si 18 Mayıs Perşembe günü saat 10:00'da yapılacak. 9.7 kilometre hat üzerinde 9 adet istasyondan oluşan Kirazlı Halkalı metro hattının ana hat tünelleri ve 9 adet istasyon ile depo sahası bulunan raylı toplu taşıma sisteminin inşaat ve elektromekanik sistem yapım işlerine ait proje, yapım kontrollüğü ve danışmanlık işlerinin yapılacak. Tüm bu çalışmaların bin 200 günde tamamlanması planlanıyor.

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İstanbul’da 5 yeni metro hattı Mayıs’ta ihaleye çıkıyor
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