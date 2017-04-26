Son dakika: Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı!

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) kritik faiz kararını açıkladı. Politika faizi ve faiz koridorunda değişiklik yapılmadı. Para Politikası Kurulu, geç likidite penceresi faiz oranını 50 baz puan artırdı.

Merkez Bankası, geç likidite penceresi (GLP) faiz oranını yüzde 11.75'ten yüzde 12.25 seviyesine çıkardı. Piyasada azınlık olarak GLP'de artış beklentisi vardı. Politika faizi ile koridorun alt ve üst bantlarında beklendiği gibi bir değişiklik yapılmadı.

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!

DOLAR VE EURO DURUMDA?

Faiz kararı öncesi 3.59'ün üstünde olan dolar fiyatları 3.57'nin altına gerildi. Karar sonrası bankalararası piyasada dolar 3,56 bandında hareket ediyor. Euro 3,88'in üzerinde işlem görüyor.

BORSA ZİRVEYİ YENİLEDİ

BIST 100 endeksi, tüm zamanların en yüksek seviyesi rekorunu 94.880,68 puana geliştirdi. Güne yatay başlayan BIST 100 endeksi, tarihinin en yüksek seviyesi olan 94.880,68 puanı görmesinin ardından önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde dengelendi.

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında önceki kapanışa göre 33,18 puan ve yüzde 0,04 artarken, toplam işlem hacmi 2,8 milyar lira olarak gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,08 yükseldi, holding endeksi ise yüzde 0,77 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,57 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 0,83 ile spor oldu.

16 MART'TA FAİZİ SABİT TUTMUŞTU

Merkez Bankası 16 Mart toplantısında politika faizi ile faiz koridorunu sabit tutnuş, geç likidite penceresini ise 75 baz puan artırarak yüzde 11,75'e çıkarmıştı.

GEÇ LİKİDİTE BORÇ VERME FAİZİNİ YÜKSELTTİ

Geç likidite penceresi borç verme faiz oranını 11,75'ten yüzde 12,25'e yükseltti

GEÇ LİKİDİTE PENCERESİ UYGULANIYOR

Merkez Bankası enflasyonda yükselişin belirginleşmesinden bu yana geç likidite penceresi faizini para politikasında ana fonlama enstrümanı olarak kullanıyor. Merkez, geç likidite pencerisini kullanarak piyasaya uyguladığı faizi belirliyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Fed'in son 11 yıldaki üçüncü faiz artırımına karar aldığı Mart ayında geç likidite penceresini (GLP) 75 baz puan artırmıştı.

HANGİ FAİZ NE ANLAMA GELİYOR

Gecelik borç alma faizi: MB'nin piyasada fazla likidite olduğu durumda taahhüt ettiği asgari faiz. Şu anda pratikte neredeyse hiç kullanılmayan bir oran.

Haftalık repo faizi: Normal şartlarda MB'nin ana fonlama aracı ve faizi. Geçen hafta içinde MB bu orandan sağladığı fonlamayı sıfırladı.

Gecelik borç verme faizi: Bankaların fonlamanın yeterli kalmaması durumunda başvurdukları gecelik fonlama faizi.

Geç Likidite Penceresi: Piyasadan borç bulamayan bankaların kullandıkları fonlamanın faizi. MB son uygulamaları ile bunu da faiz koridoruna dahil etti.



BLOOMBERGHT ARAŞTIRMA ANKETİ



BloombergHT Araştırma'nın 7 yabancı, 14 yerli; toplamda 21 kurumla yaptığı anketin sonuçlarında medyan beklenti GLP dahil olmak üzere faizlerde değişiklik olmaması yönündeydi.



Öte yandan 2 ekonomist GLP'de 75 baz puan, 2 ekonomist 50 baz puan, 1 ekonomist 25 baz puan artış bekliyor. GLP'de 75 baz puan bekleyen bir ekonomist faiz koridorunun üst bandında da 50 baz puan artış tahmin ediyordu.



REUTERS ANKETİ



Reuters anketinde de medyan beklenti BloombergHT Araştırma anketi ile aynı yönde. Reuters anketine katılan 14 katılımcının tamamı politika faizi, faiz koridrounun alt ve üst bantlarında faizlerin sabit tutulmasını bekliyor. Geç likidite penceresinde ise 14 katılımcıdan sekizi artış beklemezken, bir katılımcı 25 baz puan, 4 katılımcı 50 baz puan, bir katılımcı ise 75 baz puan artış öngörüyor.



AA FİNANS ANKETİ



AA Finans'ın, piyasa beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı da yüzde 8 olan politika faiz oranı, yüzde 7,25 olan faiz koridorunun alt bandı ve yüzde 9,25 olan faiz koridorunun üst bandının sabit tutulacağını öngörüyordu.



Ankete katılan ekonomistlerin 13'ü yüzde 11 olan geç likidite penceresi (GLP) borç verme faiz oranının sabit kalacağını, ekonomistlerin 8'i ise 25-75 baz puanlık artış olabileceğini tahmin ediyordu.

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, son yaptığı açıklamada enflasyonun nisan ayında tepe noktasını gördükten sonra kademeli gerileyeceğini, para politikasında sıkı duruşun enflasyonda belirgin bir iyileşme görülene kadar sürdürüleceğini söylemişti.