Borsa rekor yeniledi, dolar son 4 ayın dibinde!

Merkez Bankası'nın geç likidite penceresindeki yarım puanlık faiz artışı sonrası sıkılaştırma adımları ve küresel risk iştahıyla dolarda aşağı yön devam ediyor.



Bankalararası piyasada dolar 3,5555 ile yaklaşık 4 ayın en düşük düzeyine geriledi.

Kur, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından 3,56 sınırında hareket ediyor. Euro ise 3,88'in altında seyrediyor.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 3,50 seviyesinin önemli psikolojik destek olduğunu, 3,60 seviyesinin ise direnç konumunda bulunduğunu belirtiyor.

MERKEZ BANKASI ETKİSİ



Merkez Bankası dün yaptığı toplantıda politika faizi ve faiz koridorunda değişikliğe gitmezken, geç likidite penceresinde uyguladığı faizi yarım puan artırarak yüzde 12,25'e yükseltti.



Merkez Bankası bugün BIST kotasyon yoluyla 5 milyar TL fonlama sağladı. Ortalama fonlama maliyetinin 25 baz puan artarak yüzde 11,75 civarına yükselmesi bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni açıkladığı vergi indirimi planının herhangi bir sürpriz içermemesiyle uluslararası piyasalarda dolarda önemli bir hareket görülmedi. Doların altı büyük para birimi karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi yüzde 0.2 düşüşle 98.844 oldu.

AVRUPA MERKEZ BANKASI FAİZİ DEĞİŞTİRMEDİ

Avrupa Merkez Bankası (AMB), faiz oranlarında bir değişikliğe gitmedi. AMB'nin bugünkü toplantısının ardından, faiz oranının yüzde 0,00 olarak devam etmesi kararı verildi. Analistlerde, AMB Para Politikası Kurulu'nun faiz oranını değiştirmeyeceğini tahmin ediyorlardı.

AMB, bankaların merkez bankasında tuttukları mevduat için ödenen faiz oranını gösteren mevduat oranını yüzde -0,40, marjinal faiz oranını yüzde 0,25 olarak korudu. Piyasa beklentisi de mevduat ve marjinal faiz oranının değişmeyeceği yönündeydi.

Banka mevcut düşük faiz oranının uzun bir süre kalacağını bildirdi. AMB, varlık alım programını daha önce açıkladığı gibi 80 milyar eurodan 60 milyar euroya çekti.

BORSA İSTANBUL REKOR KIRDI

İstanbul'da BIST 100 endeksi yükselişini sürdürerek 95.196 puanla tarihi rekor kırdı

Borsa İstanbul (BIST) 100 Endeksi güne yüzde 0,19'luk yükselişle başladı. Endeks, 176,08 puanlık artışla 94 bin 698,43 puandan başlarken, açılışta bankacılık endeksi 0,37, holding endeksi ise 0,02 değer kazandı. BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,41 değer kazanarak sürekli müzayede işlemlerine verilen araya 94.906,97 puandan girdi.