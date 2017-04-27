Çiğ süt satışında yeni dönem

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının "Çiğ Sütün Arzına Dair Tebliğ"i, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



Buna göre, sadece yetkili merciden izin alarak süt üreten hayvancılık işletmesinde üretilen çiğ sütün arzına izin verilecek. Tebliğ, hayvan sağlığı ve hayvan refahı konusundaki mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmeyecek şekilde uygulanacak.



Son tüketiciye arz edilecek inek veya manda çiğ sütleri Hastalıktan Ari İşletmeler İçin Sağlık Sertifikasına sahip, brusellozdan ve sığır tüberkülozundan ari süt sığırı işletmelerinden, koyun veya keçi çiğ sütleri ise Koyun Keçi Brusellozu Hastalığından Ari İşletmeler İçin Sağlık Sertifikasına sahip, brusellozdan ari işletmelerden elde edilebilecek.



Çiğ sütün sıcaklığı, sağımdan hemen sonra 4 derecenin altındaki derecelere düşürülecek ve nakil sırasındaki sıcaklığı 4 dereceyi geçemeyecek.



Son tüketiciye arz edilecek çiğ süt işlenemeyecek, dondurulamayacak, herhangi bir bileşeni ayrılamayacak, bir bileşen eklenemeyecek, separatörden geçirilemeyecek, farklı hayvan türlerine ait sütler karıştırılamayacak veya çiğ sütte değişikliğe neden olabilecek herhangi bir işleme tabi tutulamayacak.



24 SAAT İÇİNDE TÜKETİCİYE SUNULACAK



Çiğ sütün son tüketiciye arzı, sağımdan itibaren 24 saat içinde yapılacak. Farklı sağım zamanları olan çiğ sütlerin arzı sırasında ilk sağım zamanı esas alınacak. Çiğ sütün son tüketim süresi, ilk sağımdan itibaren 48 saati geçemeyecek. Çiğ süt satışı için kullanılan ambalajlar, Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği hükümlerine uygun olacak.



Yerel perakendeci, süt üreten hayvancılık işletmecisinden tedarik ettiği çiğ sütü, başka bir gıda işletmesine arz edemeyecek. Tebliğ kapsamında faaliyet gösteren gıda işletmeleri, süt üreten hayvancılık işletmesinden aldıkları çiğ sütü yerel perakendeciye gönderebilecek. Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamında onay belgesi bulunan işleme tesisleri, aldığı çiğ sütü yerel perakendecilere arz edebilecek.



AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME



Çiğ sütün arzı sırasında ürünün adı, üretici ya da işleme tesisinin adı, soyadı veya ticari unvanı, adresi ve hayvancılık işletme numarası, sağım tarihi, çiğ sütün son tüketim tarihi belirtilecek. En az 1 santimetre olacak şekilde "çiğ süt", "24 saat içinde kullanılmalıdır" ve "kullanmadan önce kaynatınız" ifadeleri ambalaj üzerinde yer alacak.



"0 derece ile 4 derece arasında buzdolabında muhafaza ediniz" bilgisi, çiğ sütün arzı için izin belgesi tarihiyle yerel perakendecide çiğ sütün son tüketiciye arzı sırasında perakende kayıt numarası, otomatik satış makineleri için ise işletme kayıt numarası belirtilecek.



Hazır ambalajlı çiğ sütün etiketinde net miktar bilgisi ve işletme onay numarası bulunacak.



Hazır ambalajlı çiğ süt hariç, tebliğ kapsamında son tüketiciye satılan çiğ sütler için bilgiler tüketicinin kolaylıkla görebileceği bir şekilde olacak, talep edilmesi halinde bilgiler yazılı olarak son tüketiciye verilecek.



Bu kapsamda faaliyet gösteren işletmelerin, tebliğ hükümlerine 31 Aralık 2017'ye kadar uyum sağlamaları gerekiyor.