Yapı Kredi'den 1 milyar TL net kar

Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre, bankanın toplam nakdi ve gayrinakdi kredileri yüzde 5 artışla 256,1 milyar TL, toplam mevduatı ise yüzde 4 yükselerek 163,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Yapı Kredi'nin solo bazda sermaye yeterlilik rasyosu yüzde 14,4'e çıkarken, net karı 1 milyar TL olarak gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Üst Yöneticisi (CEO) Faik Açıkalın, Yapı Kredi'nin "Hasat Zamanı" stratejisi kapsamında yılın ilk çeyreğinde de sürdürülebilir performansa dönük yapılan yatırımların başarılı sonuçlarını almaya devam ettiklerini ifade etti.

Açıkalın, bu dönemde yaşanan konjonktürel belirsizliklere rağmen Türkiye ekonomisini desteklemeye devam ettiklerini belirterek, "Yapı Kredi olarak sürdürülebilir ve sağlıklı büyüme stratejisinin başarılı sonuçlarını almaya devam ediyoruz. Yılın ilk üç ayında, toplam aktiflerimiz yıl sonuna kıyasla yüzde 4 yükselerek 281 milyar TL'yi aştı. Toplam nakdi kredi hacmimiz hem şirket hem de bireysel kredi artışıyla desteklendi. Böylelikle bu rakam, sene sonundan bu yana yüzde 4 artarak 183.7 milyar TL'ye ulaştı. Bu dönemde sağlanan Kredi Garanti Fonu imkanını da aktif olarak kullanarak KOBİ ve ticari müşterilerilerimize ek fırsatlar sunduk. Öte yandan, fonlama kaynaklarının çeşitlendirilmesine her zaman olduğu gibi önem vermeye devam ettik. Zorlu faaliyet ortamına rağmen 5 yıl vadeli 600 milyon dolar tutarında Eurobond ihracı gerçekleştirerek uluslararası piyasalarda Yapı Kredi'ye ve Türkiye ekonomisine duyulan güveni bir kez daha teyit ettik." değerlendirmesinde bulundu.

Yapı Kredi'nin Türkiye ve Avrupa'da ilk olma özelliği taşıyan göz tarama teknolojisi ile giriş yapılan Göz-ID uygulamasının dünyanın en saygın fintech etkinliklerinden Finovate Europe 2017'de örnek uygulama olarak ele alındığını belirten Açıkalın, bu alanda odaklarının insan için teknoloji üretebilmek olduğunu kaydetti.

Açıkalın, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz sene içerisinde yenilediğimiz ve içerisinde Göz-ID, QR Kod ile ATM'lerden anında para çekebilme, Çağrı Merkezi'ne direkt bağlanabilme gibi özellikler taşıyan mobil uygulamamızı tüm dünyaya Finovate 2017'de anlatma imkanı yakalayarak, Türk bankacılığının geldiği noktayı gururla temsil ettik. Bu, bizi hem hizmete sunacağımız yeni dijital uygulamalarımız için daha da motive etti hem de tarifi imkansız bir gurur kaynağı oldu. Bu alana yönelik öncü ve lider uygulamalarımız sonucunda dijital kanallarımızın işlem adetlerinde de büyük artışlar gördük. Nakit dışı işlemlerde dijital bankacılık kanallarımızın penetrasyonu yüzde 93'e, dijital müşterilerimiz içindeki mobil bankacılık penetrasyonumuz yüzde 77'ye yükseldi. Böylece her dört dijital müşterimizden üçü mobil bankacılık müşterisi haline geldi. Müşteri memnuniyetini en üst seviyede sağlamak için vazgeçilmez bir unsura dönüşen dijital bankacılık, önümüzdeki dönemde de Yapı Kredi için stratejik öneme sahip olmaya devam edecek."

- "Kadın çalışan istihdamı ve cinsiyet eşitliği konusunda farkındalığı artıracağız"

Finansal hizmetler grubu olarak Yapı Kredi'nin farklı uzmanlık alanlarındaki iştiraklerinin de yılın ilk çeyreğindeki başarılı performansını devam ettirdiğini kaydeden Açıkalın, geçen yıl sonu itibariyle Yapı Kredi Leasing'in sektördeki liderliğini dokuzuncu, Yapı Kredi Faktoring'in ise 16. yıla taşıdığını, diğer yandan kredi kartı pazarındaki liderliklerini de 29 yıldır sürdürdüklerini bildirdi.

Yapı Kredi'nin cinsiyet eşitliği ve kadın çalışan istihdamı konusunda da örnek bir duruş sergilediğini belirten Açıkalın, şunları kaydetti:

""Kurum olarak, Koç Holding tarafından başlatılan 'İşte Eşitlik Bildirgesi'ne ve 'Ülkem için Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekliyorum' projesine destek veriyoruz. Ayrıca UN Women'in, erkekleri toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın haklarını savunmak için önderlik yapmaya çağıran 'HeForShe' ve '16 Günlük Aktivizm' kampanyalarının katılımcıları arasında yer alıyoruz. Son olarak Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) ile birlikte, cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve ev içi demokrasinin güçlenmesi adına 'Babalar Değişiyor, Toplum Değişiyor' projesinin hayata geçirilmesinde önemli rol oynuyoruz. Bu konuda hali hazırda devam eden uygulamalarımızı güçlendirmek ve kapsamını genişletmek amacıyla Birleşmiş Milletler Kadının Güçlendirilmesi Prensipleri'ni de imzaladık. Diğer taraftan bu yaklaşımımızla kadın yönetici sayısı ve kadın çalışan oranında da sektör liderliğimizi sürdürüyoruz. Gelecek yıllarda da kadın çalışan istihdamı ve cinsiyet eşitliği konusunda farkındalığı artırmaya yönelik çalışmalar yürütmeye devam edeceğiz."