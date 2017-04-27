IMF’den yapısal reformlara övgü

Giriş Tarihi: 27.4.2017
IMF’den yapısal reformlara övgü
Uluslararası Para Fonu (IMF) Türkiye Masası Şefi Antonio Spillimbergo, Türk hükümetinin yapısal reform programını başarılı bulduğunu ifade ederek, "Hükümetin bireysel emeklilik, iş gücü piyasası ve düşük tasarrufları artırmaya yönelik reformlara gereken önemi verdiğini düşünüyorum. Bu reformlar, Türkiye'nin iki darboğazını ilgilendiriyor" dedi. IMF Türkiye Masası Şefi Spillimbergo, Suriye ve diğer bölge ülkelerinden Türkiye'ye gelen çok sayıda sığınmacı için uygun ekonomik şartlar oluşturulmasının da büyük önem taşıdığını kaydetti.
ARKADAŞINA GÖNDER
IMF’den yapısal reformlara övgü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz