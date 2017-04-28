Dolar 3,54 seviyelerinde

Dün 3,5556 seviyesine kadar gerileyerek yaklaşık son 4 ayın en düşük seviyesini gören dolar/TL bügün de düşüşünü sürdürerek 3,5412 seviyesini gördü.

3 OCAK'TAN BU YANA...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulunun (PPK) önceki günkü faiz kararının ardından dolar/TL'de başlayan gerileme dün de devam ettiği ve 3,5550 ile 3 Ocak'tan bu yana en düşük seviyeye kadar indi.

Euro da 3,87'nin üzerinde seyrediyor.

PESO'DAN SONRA EN FAZLA DEĞER KAZANAN PARA TÜRK LİRASI

Türk lirası, dün Meksika pesosundan sonra dolar karşısında en fazla değer kazanan para birimi oldu ve dolar/TL günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalarak 3,5610'dan kapandı.

SON 4 AYIN DİBİNDE

Bugüne yatay başlayan dolar/TL, saat 13.58 itibariyle 3,5412 seviyesine kadar gerileyerek son 4 ayın dibini gördü. TCMB dün olduğu gibi bugün de BİST gecelik repodan 5 Milyar TL fonlama yaptı. Fonlama maliyetinin yükseltilmesi de TL'yi destekliyor.

PİYASALARDA BUGÜN

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, enflasyon raporunu açıkladı. 2017 ve 2018 yılı enflasyon tahminleri yükseldi. Yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 8'den yüzde 8,5'e, 2018 enflasyon tahmini de yüzde 6'dan yüzde %6,4'e yükseltildi.

Sabah saatlerinde 3.56 seviyelerinde seyreden Dolar/TL daha sonra 3.5414'e kadar geriledi. Türk Lirası Bloomberg'in takip ettiği 24 gelişen piyasa para birimi arasında bugün dolara karşı en çok değer kazanan 6. para birimi oldu.