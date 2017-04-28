Antalya
'da düzenlenen Türkiye-Afrika Tarım Bakanları Toplantısı'nda konuşan Başbakan Binali Yıldırım
, Türkiye'nin topyekûn kalkınmada son 15 yılda 50 senenin başarısını gösterdiğini söyledi. Yıldırım, kişi başı milli gelirin üç, ihracatın dört kat arttığını anımsattı. Bunun sadece Türkiye'nin değil bölgenin istikrarının da başarısı olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Bugün Türkiye, Suriye, Irak ve bölgede yaşanan istikrarsızlığa, otorite ve yönetim boşluğuna rağmen her türlü terör faaliyetiyle kararlı mücadelesini sürdürürken, evini barkını terk eden milyonlarca kişiyle de ekmeğini paylaşmıştır. Her şeyi dolar olarak görmüyoruz" dedi. Son 10 yılda Afrika ile ilişkilerde "kazan-kazan" esasını benimsediklerine vurgu yapan Yıldırım, büyükelçilik sayısının 40'a çıktığını, TİKA'nın 16 ofisinin bulunduğunu, Türk Hava Yolları'nın 50'den fazla noktaya uçtuğunu söyledi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik de Afrika'da açlıktan ölümler yaşanırken, Uluslararası Hububat Konseyi'nin tahıl stoklarının 500 milyon tonu aştığını açıkladığını belirterek, "Afrika'yı sömürenler şimdilerde kasalarını ve ambarlarını doldurma derdinde" dedi.
Kimler katıldı?
Organizasyona, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu, Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde, Komorlar Cumhurbaşkanı Yardımcısı Abdou Moustadroine, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile 54 ülkeden 50'ye yakın bakan ve yaklaşık 700 işadamı katıldı.