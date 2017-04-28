İTO Başkanı Çağlar: Türkiye aleyhinde estirilmeye çalışılan rüzgar tersine döndü

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı İbrahim Çağlar, referandum öncesinde Türkiye aleyhinde estirilmeye çalışılan rüzgarın tersine döndüğünü belirterek, "Doların TL karşısında gerilemesi, borsa endeksinin rekorlar kırması da bunu gösteriyor" dedi.

"İŞLERİMİZİ BÜYÜTMEYE KARARLIYIZ"

Çağlar, şöyle devam etti: "İşlerimizi büyütmeye kararlıyız. Finans kesimindeki rekorların, reel sektörde de etkisini göstereceğine eminiz. İş dünyası olarak Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını kutlayacağımız 2023'e doludizgin gitmek istiyoruz. Türkiye'nin yol haritasının belli olmasıyla hükümetin 16 Nisan Referandumu öncesi aldığı önlemler de meyvelerini daha hızlı verecektir."