'in faizsiz kullanımında süre uzatıldı

AA

Ekonomi Haberleri

Giriş Tarihi: 28.4.2017 16:27 Güncelleme Tarihi: 28.4.2017 16:32
KOSGEB'in faizsiz kredi kullanımında süre uzatıldı

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi () Başkanı Recep Biçer, KOSGEB'in 2017 yılı 50 bin lira üst limitli li işletme si faiz desteğine ilişkin açıklamalarda bulundu. KOSGEB Başkanı Biçer, "Kredi kullandırım işlemleri süresini 28 Nisan'dan, 2 Haziran'a kadar uzattık." dedi

Geçen yılki faiz destek programına 249 bin işletmenin başvuruda bulunduğunu hatırlatan Biçer, bütçe imkanları dahilinde sadece 15 bin KOBİ'nin destekten yararlanabildiğini hatırlattı. Destekten yararlanamayan çok sayıda işletme olması nedeniyle ve Başbakan Binali Yıldırım'ın talimatıyla bu yıl da bu desteği devam ettirdiklerini belirten Biçer, 2,5 milyar lira bütçeyle kredi faiz desteği uygulamasını yeniden başlattıklarını söyledi.

Biçer, 10-20 Şubat tarihlerinde alınan başvurulardan 460 bin 167 KOBİ'nin, destekli li krediden faydalanabilmesi için onay verildiğini, 28 Şubat'tan itibaren de KOBİ'lerin kredi kullandırım işlemlerinin başladığını anlattı.

2 HAZİRAN'A KADAR UZATTIK

Kredi kullandırım işlemlerinde son başvuru tarihinin 28 Nisan olarak belirlendiğini kaydeden Biçer, birçok KOBİ'nin, bankalardaki iş ve işlemler sebebiyle kredi kullanamadıklarına işaret etti. Biçer, kredi kullandırım süresinin uzatılması konusunda işletmelerden çok yoğun talep geldiğine dikkati çekerek, "Kredi kullandırım işlemleri süresini 28 Nisan'dan, 2 Haziran'a kadar uzattık." diye konuştu.

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KOSGEB'in faizsiz kredi kullanımında süre uzatıldı
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