THY dolulukta ‘yüksek irtifa’da

Türk Hava Yolları
(THY
) Genel Müdürü Bilal Ekşi, nisan ayı dahil olmak üzere yılın geri kalan aylarındaki rezervasyon sayıları ve doluluk oranlarının 2016'nın üzerine çıktığını açıkladı. Türkiye Havayolu Pilotları Derneği'nin (TALPA) Dünya Pilotlar Günü kapsamında düzenlediği etkinlikte konuşan Ekşi, "Hem 2016'nın, hem de bu yıl yaptığımız bütçenin üzerindeyiz. 6 puan daha fazla doluluk ve yolcu sayısında da o seviyede bir artış var. Sadece nisan ayına mahsus değil. Biz şimdi ilerideki rezervasyonları takip ediyoruz. Her ay kaç tane bilet satıldı? Bunu bir önceki yılla karşılaştırıyoruz. Bütün aylarda şu anda 2016'yı geçmiş durumdayız" diye konuştu. Bilal Ekşi, artışın daha çok Asya ve Uzakdoğu ülkelerinden geldiğini söyledi.
YASAK ETKİLEMEDİ
Elektronik cihazların kabine alınmasına yasak getiren uygulamadan çok fazla etkilenmediklerini ifade eden Ekşi, bu yasak kararının ardından ABD'ye seyahat eden Business Class yolcularına seyahatleri boyunca verecekleri ücretsiz laptopların satın alma sürecine girildiğini açıkladı. Ekşi, "Teslimatları bekliyoruz. Bu yasağın da kısa sürede kalkacağını düşünüyoruz. Kabin yasağı şu anda yolcu kaybına neden olmadı" dedi.