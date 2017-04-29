Aldatıcı reklamlara ceza yağdı!

Reklam sektörünü denetlemeyi, tüketici haklarıyla rekabetçi piyasa işleyişini korumayı ve usulsüz reklamları önlemeyi hedefleyen Reklam Kurulu, tüketicileri yanıltan reklamlara geçit vermiyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Kurul, yılın ilk 3 ayında toplam bin 99 dosyayı karara bağladı. Söz konusu dosyalardan 891'i ön inceleme sonucunda başvurulardaki eksiklikler ve mevzuata aykırılık teşkil etmediğinden detaylı incelemeye değer bulunmadı.

3 MİLYON 386 BİN 814 LİRA CEZA UYGULANDI

Kurulca incelemeye alınarak karara bağlanan 208 dosyadan 31'i mevzuata aykırı bulunmazken, aykırı olduğu değerlendirilen 177 dosyadan 133'üne durdurma cezası, 44'üne de idari para ve durdurma cezasının birlikte uygulanmasına karar verildi.

GIDA SEKTÖRÜ İLK SIRADA

Kurul tarafından yılın ilk 3 ayında kanuna aykırı reklamlara toplam 3 milyon 386 bin 814 lira ceza uygulandı. Söz konusu dönemde uygulanan idari para cezasının sektörel dağılımına bakıldığında, 925 bin 228 lira ile gıda sektörünün ilk sırada yer aldığı görüldü. Bu sektörü, reklamlarına uygulanan 767 bin 186 liralık cezayla sağlık, 473 bin 921 lira cezayla iletişim hizmetleri takip etti.

EN FAZLA DURDURMA SAĞLIK SEKTÖRÜ REKLAMLARINA

En fazla durdurma cezası ise sağlık sektörü reklamlarına uygulandı. İlgisi olmadığı halde "çeşitli sağlık sorunlarını iyileştirici", "saç çıkarıcı", "boy uzatıcı", "yağ yakıcı", "kilo verdirici", "kilo aldırıcı", "cinsel performansı geliştirici" gibi tedaviye yönelik tanıtım içeren reklamlar, ilgili mevzuata göre aldatıcı ve yanıltıcı nitelik taşıyor. Başta internet siteleri olmak üzere tüm mecralarda yayınlanan söz konusu reklamlar, Kurul tarafından uygulanan yaptırımlarla engellenmeye çalışılıyor.

19 üyeden oluşan Reklam Kurulu, ticari reklam ve ilanlarda uyulması gereken ilkeleri belirlemede ülke koşullarının yanı sıra reklamcılık alanında evrensel kabul görmüş tanım ve kuralları da dikkate alıyor. Yasa ve ilgili düzenlemelere aykırı ticari reklam ve ilanlar hakkında tüketiciler, rakip firmalar, kurum ve kuruluşlar başvurabilirken, resen de inceleme başlatılabiliyor.

Kurula gelen dosyalar "sağlık", "kozmetik ve temizlik ürünleri", "gıda", "iletişim hizmetleri", "teknoloji", "dayanıklı tüketim malları", "turizm", "finansal hizmetler", "tütün ve alkol", "eğitim", "enerji", "örtülü reklam" ve "diğer sektörler" olmak üzere 13 başlık altında incelenirken, kanuna aykırı reklamlara 3 aya kadar durdurma, düzeltme veya para cezası verilebiliyor.