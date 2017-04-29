TANAP seneye Türk Akımı 2020’ye biter

Zirvede
düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Özel Oturumu'nda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak
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'ın gelecek seneye, Türk Akımı'nın da 2020'ye kadar biteceğini belirtti. Albayrak, "Doğu Akdeniz gazı için çalışmalarımız sürerken, onuncu boru hattını da yine bölge enerji arz güvenliği noktasında, özellikle Batı ve küresel anlamda piyasaların güvenliği için çok çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Bakan Albayrak, Türkiye'nin gaz piyasasının yanında sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) altyapısını da güçlendirmek için önemli adımlar attığına dikkat çekerek, şunları kaydetti: "Gaz depolama kapasitesini 2.7 milyar metreküpten 11 milyar metreküplere çıkaracağız. Sisteme günlük gaz basma kapasitesini 190 milyon metreküplerden 400 milyona yükselteceğiz."
TÜRKİYE YENİ DÖNEME GİRDİ
Türkiye'nin küresel istikrar ve barışa katkı noktasında çok büyük bedeller ödediğini belirten Albayrak, şöyle konuştu: "16 Nisan'dan sonra bölgesel ve küresel barış için çok önemli bir dönemin başlangıcıyla karşı karşıyayız. İstikrarın her şeyden önemli olduğu düşüncesinden hareketle, Türkiye yeni dönemin adımlarını attı. Yeni dönemde rasyonel, kazan-kazan esasına dayalı partnerlerle daha güçlü bir bölge, istikrarlı ve güvenli dünya düsturuna destek şiarıyla inşallah daha çok çalışmaya devam edeceğiz. Tüm ilişkili paydaşlara, yeni dönemde akılcı, rasyonel ve pragmatist bir bakış açısıyla çok büyük bir iş düşüyor. Dünyanın her zamankinden daha fazla güvene ve vicdana ihtiyacı var."
RÜZGâR YEKA'YA DÜNYA DEVLERİ KATILACAK
Albayrak, Türkiye'de ilk kez yerli kaynakların elektrik üretimindeki payının yüzde 50'ye çıktığını, yenilenebilir enerji kaynaklarının payının ise üçte bir oranında gerçekleştiğini bildirdi. Aynı zamanda yabancı yatırımcıları da Türkiye'ye davet etmek için önemli adımlar attıklarını anlatan Albayrak, Karapınar Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) projesiyle dünyada yekpare alanda en büyük güneş enerjisi santralinin kurulacağını aktardı. Albayrak, 27 Temmuz'da son tekliflerin alınacağı rüzgar YEKA projesiyle de bin megavatlık bir kapasitenin sisteme dahil edileceğini belirterek, dünyanın en büyük rüzgâr enerjisi firmalarının katılımıyla bu kapasitenin oluşturulacağını dile getirdi.
DEMOKRATİK YÖNETİMİNİZİ DESTEKLİYORUZ
ABD'Lİ strateji danışmanlık şirketi Rice HadleyGates LLC'nin Başkanı Stephen J. Hadley, Türkiye'nin yanında yer aldıklarını belirterek, "Türkiye'nin demokratik yönetimini destekliyoruz. ABD ve AB'nin güçlü bir müttefik olarak Türkiye'ye ihtiyacı var" dedi.
BOSTAN: İŞLEYİŞİ BOZMAYACAĞIZ
Ulusal Varlık Fonu panelinde konuşan Türkiye Varlık Fonu Başkanı Mehmet Bostan, "Rekabet dinamiklerini destekleyici bir tavrımız olacak. Hiçbir zaman bize kanunun verdiği bir takım yetkileri piyasa işleyişini bozmak için kullanmayacağız" dedi