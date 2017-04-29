Ukrayna ile serbest ticarette sona gelindi

Ukrayna Başbakanı Vladimir Groysmanın Türkiye ziyareti sırasında serbest ticaret konusunun görüşüldüğünü belirten Ukraynalı Bakan, Serbest ticaret anlaşmasının önümüzdeki sene sonbaharda atılacağını tahmin diyorum dedi. Kubiv, Türkiye ile Ukraynanın stratejik ortak olduklarının altını çizdi.

UKRAYNA'DA İŞ YAPMAK KOLAYLAŞIYOR

Geçiş dönemi yaşayan Ukraynanın başarılı yapısal reformları hayata geçirmesinin önemini vurgulayan TUİD Başkanı Burak Pehlivan, Ukraynanın Türk yatırımcılar için sunduğu fırsatlara dikkati çekti. Türk iş dünyasının Ukraynaya son üç yılda 300 milyon dolardan fazla yatırım yaptığını belirten Pehlivan, Ukraynanın iş yapma kolaylığı sıralamasında konumunun iyileştiğini, Türk iş dünyasının ülkede yatırımlarla ilgili boşlukları değerlendirebileceğini söyledi. Pehlivan, serbest ticaret anlaşması ile Ukraynadaki Türk yatırımlarının artmasının beklendiğini kaydetti.

UKRAYNA, TÜRK YATIRIMCILARI BEKLİYOR

DEİK Türk Ukrayna İş Konseyi Başkanı Ruşen Çetin, Türk yatırımcılarının son dönemde Ukraynaya olan güveninin arttığını, Lvivin turizm, IT, sanayi, teknopark gibi alanlarda Türk yatırımcılara ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Katılımcılara hitap eden Onur Grup Yönetim Kurulu Başkanı Onur Çetinceviz, şirketin Ukraynadaki başarı öyküsünü anlattı ve girişimci ve yatırımcılara tavsiyelerde bulundu. Çetinceviz, Ukrayna yönetiminin son dönemde Türk iş dünyası ile yakın ilişkiler geliştirme arzusunda olduğunun altını çizdi.