Yatırımcıya kapımı açık tutuyorum

Atlantik Konseyi
İstanbul Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm yatırımcıların yanında olduğunu belirterek, "Kim bir engel var diyorsa, bakın ben Cumhurbaşkanı olarak kapımı açık tutuyorum. Bize müracaatını rahatlıkla yapar. Çünkü siyasetçinin görevi yatırımcının önündeki taşı kaldırmaktır" dedi. Yatırımcıların önündeki taşları kaldırdıklarını söyleyen Erdoğan, "İkili ve üçüncü ülkelerde de yatırım yapmaya özellikle birlikte devam edeceğiz. Kimsenin bu konuda endişesi olmasın ve dışarıda yapılan bu yalan yanlış kampanyalara da kimse kulak asmasın. Ben bu kampanyaları yapanlara sesleniyorum; siz önce şu teröristleri ülkenizde gizlemekten, saklamaktan şöyle bir vazgeçin. Özellikle Avrupa... Bunlardan vazgeçin. Tamam, 'hayır' kampanyasına destek verdiniz, kaybettiniz. Şimdi o defteri kapayın da 'Türkiye ile nasıl münasebetleri geliştireceğiz?' buna gayret edin. Biz o kampanyayı yapmanıza rağmen kapımızı açıyoruz. Şimdi de onları görelim" mesajı verdi.
YENİ BİR DÖNEM BAŞLADI
16 Nisan'dan sonra Türkiye'de tüm girişimciler açısından yeni bir dönemin başladığını vurgulayan Erdoğan, "Son birkaç gün içerisinde ekonomideki sıçramanın özellikle yatırım alanlarının açılmasına yönelik atılmakta olan adımların Türkiye'nin güvenli liman olarak görülmesi tabii ki bu seçim neticesinin nereye vardığını gösteriyor" diye konuştu.
AVAL AVAL BAKIYORLARDI
Geçmişte Türkiye'de enerjinin ulaşmadığı yerler olduğunu anlatan Erdoğan, Türkiye'de 15 sene önce "rüzgâr santrali", "güneş enerjisi" diye bir ifade kullanıldığında kimsenin anlayamadığını, aval aval baktıklarını söyledi.
ENERJİ TÜKETİMİ ÜLKENİN REFAH DÜZEYİNİN İŞARETİ
Amerika'nın
Türkiye'de doğrudan yatırım yapan ülkeler arasında ikinci sırada yer aldığına dikkati çeken Erdoğan, ticaret hacminin ise 2016'da 17.5 milyar dolar olduğunu ancak bu rakamın potansiyeli yansıtmadığını kaydetti. Enerji tüketiminin bir ülkenin refah düzeyinin işareti olduğunu anlatan Erdoğan, şöyle konuştu: "Kendi kaynaklarımızı geliştirmeye ihtiyacımız var. Bunun için bir gemimiz sismik araştırma yaparken, alımını gerçekleştireceğimiz gemimiz de aktif sondaj faaliyetinde bulunacak. Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını geliştireceğiz. Nükleer enerjiyi, enerji sepetimize ekleyeceğiz. 21. yüzyılda enerji yıkıcı rekabetin değil işbirliğinin anahtarı olmalıdır."