'dan 4 şirketine 2,6 milyon lira ceza

AA

Ekonomi Haberleri

Giriş Tarihi: 30.4.2017 16:33
EPDK'dan 4 akaryakıt şirketine 2,6 milyon lira ceza

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca () 4 şirketine toplam 2 milyon 579 bin 70 lira ceza verildi.

'nın konuyla ilgili ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, dağıtıcı dışı ikmali yapılması, dağıtıcısı dışında ikmal edilmesi, otomasyon sisteminin çalışmaması, vaziyet planında olmayan gizli ve düzenek kullanılması, ulusal marker seviyesi geçersiz ve ilgili teknik standartlara aykırı akaryakıt ikmal ve tağşiş edilmesi, otomasyon sisteminin doğru ve sağlıklı çalışmadığının ve sisteme bağlı olmayan ların tespit edilmesi gibi sebeplerle 4 akaryakıt şirketine toplam 2 milyon 579 bin 70 lira ceza verildi.

EPDK ayrıca, istasyonda vaziyet planında yer almayan gizli tank ve tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünler bulunduğunun tespit edilmesi sonucu bir şirketin yazılı savunmasını istedi.

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EPDK'dan 4 akaryakıt şirketine 2,6 milyon lira ceza
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