Galatasaraylı Bruma’ya haciz oyunu

Galatasaray'ın Portekizli futbolcusu Armindo Bruma'nın evine gönderilen haciz ihbarnamelerinin arkasındaki kumpas, gün yüzüne çıkıyor. Savcılığa başvuran Feyzi Eral, yaşadığı kumpası anlatırken, hakkında çıkan yalan haberlerle şeref ve saygınlığını zedeleyen CHP Küçükçekmece Meclis üyesi ve Hermes Kürk'ün sahibi Nurettin Aydın'dan şikâyetçi oldu.



BRUMA ÜZERİNDEN KUMPAS

Portekizli futbolcu Armindo Bruma'nın kiraladığı lüks daireye geçtiğimiz günlerde gün aşırı, haciz yazıları ve ihtarnameler gelmeye başladı. İhtarnameler geldikten kısa bir süre sonra, olay internet sitelerinde yayınlandı. Haberde Bruma'nın ikamet ettiği ev sanki Feyzi Eral adına kayıtlıymış gibi gösterildi. Aslında bahse konu daire, Irmak Etkili Oto San. Şirketi'ne aitti ve söz konusu şirketle Eral'ın hiçbir bağlantısı yoktu. Olay, birkaç yıl önce Zeytinburnu'nda bulunan dericiler arasında başladı. Feyzi Eral ve eski eşi Çiğdem Aslankaya, evli olduğu dönemde CHP Küçükçekmece Meclis üyesi ve Hermes Kürk'ün sahibi Nurettin Aydın'dan aylık ve günlük faizi hesaplanan özel belgelerle, bir miktar borç aldı. Çift, aldıkları borcun faizinin hesaplandığı gibi belgelere göre Aydın'a şirket adına imzalanan borcun fazlasını geri ödedi. Fakat borcun faizi bir türlü bitmiyordu. Feyzi Eral, çeklerle birlikte bir de boş senetlere imza atarak borcunu ödemeye çalıştı. Aydın ile aralarında yaşanan dolandırıcılığı çözüme kavuşturmak için Eral, savcılığa başvurdu. Yapılan şikâyet sonrası Nurettin Aydın'ın tefecilik yaptığı kanıtlandı ve Aydın hakkında tefecilik suçundan dava açıldı. Hatta, Aydın'ın Zeytinburnu deri piyasasında çok fazla mağdur ettiği esnaf olduğu iddia ediliyor. Yapılan yargılama kapsamında, geçtiğimiz günlerde hakim karşısına çıkan Aydın, duruşmada 5 liralık geliri olduğunu kaydederken, mahkeme ileri bir tarihe ertelendi.



DOLANDIRDI DEDİ YALAN ÇIKTI

Tüm bu süreçte Hermes Kürkün sahibi Aydın, asıl mağdurun kendisi olduğunu, Irmak Oto adına Feyzi Eral tarafından kendisine verilen çeklerin karşılığı olmadığını ve dolandırıldığını ileri sürdü. Oysa ki savcılığa başvuran Nurettin Aydın'ın şikâyetine üzerine başlatılan soruşturma takipsizlikle sonuçlandı. Tüm bu yaşananlar sırasında Nurettin Aydın, Feyzi Eral'dan aldığı senetleri akrabalarına verdi. Senetler üzerinde imzası bulunan Feyzi Eral'ın işyerine ve mallarına hacizler gönderildi. Aydın'ın başlattığı haciz takipleri sonrası yaklaşık Eral'ın 10 milyonluk varlığı icra yoluyla satıldı. Yapılan yargılama sırasında bahse konu olan evrakta Aydın tarafından yazılan faiz hesaplarının olduğu ortaya çıktı. Dava, devam ediyor.