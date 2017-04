Gizli sermayenizi çıkarın

Halk oylamasının sonucunu bekleyen herkesi harekete geçmeye davet ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yatırım ve istihdamla ilgili çok önemli teşvikler getirdiklerini, tüm firmalardan, girişimcilerden, bu teşviklerden yararlanarak işlerini büyütmeleri, geliştirmeleri ve hızlandırmaları konusunda cesur adımlar beklediğini söyledi. Haliç Kongre Merkezi'ndeki Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Genel Kurulu'nda konuşan Erdoğan, bu ülkenin kullanılmayan her potansiyelinin hem kendileri hem de iş adamları açısından büyük bir kayıp olduğunu vurgulayarak, "İş adamlarımıza sesleniyorum; yastığınızın altındaki değerleri çıkarın, sürün bunları sermayenize. Biliyorum sizin resmi özsermayeniz dışında da sermayeniz var, sürün bunları. Büyüt yatırımı ve yatırımı büyüttükçe bu teşvik kapsamına gir, buradan da ciddi imkânlar elde et" dedi.Mart ayı ihracat rakamlarına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan , "İhracatımız bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13.6 arttı. Yılın ilk 3 ayındaki ihracat artışımız yüzde 9.2 olarak gerçekleşti. Geçen ayki rakamlarda ihracatta da ithalatta da ilk sırayı Almanya'nın alıyor olması, her iki ülkenin de üzerine düşünmesi gereken bir tablodur. Demek ki birbirimize ihtiyacımız var. Rakamlar, son dönemde Avrupa'daki Türkiye karşıtı dalganın ön saflarında yer almaya hevesli görünen Almanya'nın bu tutumunu gözden geçirmesi gerektiğine işaret ediyor" diye konuştu. Martta Almanya'ya ihracat yüzde 9 artarken, bu ülkeden ithalat 11.8 azaldı.Borsa İstanbul'da endeksin tarihi seviyelere ulaştığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suni bir şekilde artan döviz kuru, yavaş yavaş olması gereken seviyeye doğru geriliyor. Büyümede geçtiğimiz yıl, yüzde 2.9 gibi oldukça iyi bir oranı yakaladık. Türkiye, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla bakımından dünyada 17'nci, satın alma gücü paritesiyle baktığımızda da 13'üncü sırada bulunuyor" dedi. Kalifiye elemandan ziyade düz işçilere dikkati çeken Erdoğan, öncelikle bu vatandaşların işe alınması gerektiğini söyledi. Erdoğan, bu sayede hem istihdamın sağlanacağını hem de vatandaşların geçimlerini sağlayacağını aktardı.Bir ülkede güven ve istikrar olursa, o ülkede kalkınmanın önüne kimsenin geçemediğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de şu anda güvenin de istikrarın da bulunduğunu anlattı. Yeni yönetim sistemi konusundaki ısrarlarının gerisinde, istikrar ve güven ortamını garanti altına alacağına dair inançlarının olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu: "Ülkemizin artık ne zaman kaybına ne de enerji kaybına tahammülü yoktur. Mesele nedir? Mesele eğer bu ülkeyi sevmekse, bu milleti sevmekse gerisi teferruattır. İlk etapta 2019 yılına kadar olan dönemi, ardından 2023 hedefine ulaşmak için kalan süreyi çok iyi değerlendirmeliyiz. Yüreği bu ülke için çarpmayanlarla hedeflerimize ulaşamayız."Uluslararası yatırımlar konusunda çok önemli sinyaller alındığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne içeride ne de dışarıda kimsenin bekleyeceği bir milat kalmadı. Koşacağız, koşturacağız. Biz en kötüyü geride bıraktık. Bundan sonra iyiye ve daha güzele doğru yol alacağız. Hamdolsun TOBB'da yaptığımız toplantıdan sonra istihdamda sıçrama başladı. İstihdam artıyor. Hedefi yakalayacağız. İşin takibini valilerimize vermiştim. Valilerimiz de bunu adım adım takip edecekler" dedi.