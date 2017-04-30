Merkez Bankası Ataşehirli oluyor

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) öncülüğünde Ataşehir
'de hayata geçirilen İstanbul Uluslararası Finans Merkezi'nin (İFM) kamu ayağında yer alan Merkez Bankası
ihalesi yapıldı. TOKİ tarafından inşaatları devam eden Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) binalarının ardından inşa edilecek olan Merkez Bankası binasının ihalesi ile Finans Merkezi'nde önemli bir adım daha atılmış oldu.
55 KATLI BİNA OLACAK
26 Nisan'da yapılan ihalede milyonlar adeta havada uçuştu. Kıran kırana geçen ihaleye YDA İnşaat ve Makro İnşaat katıldı. YDA İnşaat 436 milyon 951 bin, Makro ise 100 milyon TL teklif verdi. TOKİ Başkanı Ergün Turan, ihalenin ikinci oturumunda, katılan firmalardan nihai teklifleri alacaklarını belirterek, "Yapacağımız ikinci oturum sonunda nihai kararımızı vereceğiz. Arsayı alan şirket, arsa üzerinde proje geliştirecek, elde ettiği gelirin satışta belirlenen oranını da arsa payı olarak TOKİ'ye verecek" dedi.
YILDA 20 MİLYAR EURO
Uluslararası Finans Merkezi 2'nci bölge, 10'uncu parselde yer alan Merkez Bankası'na ayrılan yer 15 bin 960 metrekare. 55 katlı olacak Merkez Bankası binası içerisinde ofis, ticaret alanı, otel yer alacak. Bölgede pek çok özel ve kamu binası yüksekliğiyle dikkat çekiyor. İstanbul Finans Merkezi
(İFM) projesiyle yılda yaklaşık 20 milyar euro gelir elde edileceğini belirten Turan, "İstanbul, finans merkezi olmak için Dubai, Pekin, ve Varşova gibi şehirlerle yarışıyor. Projede Merkez Bankası, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıfbank, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu gibi kamu kurumları inşaatları da yer alıyor" dedi.
MERKEZİN KALBİNDE
Dünya finans piyasalarındaki değişimlerin, İstanbul için önemli potansiyeller barındırdığını ve yeni fırsatlar sunabileceğini öngördüklerini ifade eden Başkan Turan, "Finans hareketliliğinin küresel seyirde ciddi dönüşümler vaat ettiği bir dönemde, finans merkezimiz ülkemizin uluslararası ölçekte karşılığı yüksek yatırım projelerinden biri olarak vücut bulacak. Merkezimiz, Türkiye Varlık Fonu gibi uluslararası kurumsal girişimlerin güçlenmesine katkı sağlayacak" diye konuştu.
DEVLER LİGİNE ÇIKIYORUZ
İstanbul Finans Merkezi'nin tamamlanmasıyla uluslararası kurumsal yapıya kavuşacaklarını söyleyen Başkan Turan, "Bu sayede ülkemiz, her türlü finansal aracın ihraç edilebildiği dünyanın önde gelen küresel finans merkezleri arasında, deyim yerindeyse, 'devler liginde' hak ettiği yerini alacak" dedi. Turan şöyle devam etti: "Dolayısıyla TOKİ olarak altyapısını gerçekleştireceğimiz bu yatırımla, finans piyasalarını devler ligine hazırlıyoruz. İnşaatları devam eden SPK ve BDDK ile ihalesini yaptığımız Merkez Bankası binaları finans merkezimizin kalbi olacak. Yaklaşık 3 milyon metrekare alan üzerinde gerçekleştirilecek Finans Merkezi projesinin 768 bin metrekarelik bölümü idaremizce inşa edilecek."
ŞEHİR İÇİNDE FİNANS ŞEHRİ
Turan,
50 bin çalışan, 25 bin ziyaretçi, 11 bin oturan ile günde 90 bine yakın insan sirkülasyonunun oluşacağı bölgenin iş ve alışverişiyle, kendi ekonomisini yaratan bir yerleşime dönüşeceğini vurguladı. Başkan Turan, "Dolayısıyla, yaklaşık 3 milyar lira yatırım maliyetli bu dev projeyle, İstanbul'a şehir içinde şehir yani bir finans şehri Ergün Turan ekleniyor" diye konuştu.