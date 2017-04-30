Torun maaşı annelere de yaradı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından torunlarına bakan büyükannelere ödenecek maaş projesi en çok annelere yaradı. Maaş almaya hak kazanarak torunlarına bakmaya başlayan 6 bin 500 büyükannenin kız ve gelinleri iş hayatına geri döndü. Proje kapsamında, 12 ay boyunca 6 bin 500 büyükanneye karşılıksız olarak 425 TL ödeme yapılacak. Projeyle, kadınların işgücü piyasasından çekilmeleri önlenecek, çocuklar büyükanneleri ile birlikte büyüyerek kültür aktarımı sağlanacak. Projeden yararlanmaya başlayan aileler SABAH'a yeni hayatlarını şöyle anlattı:2 yaşındaki torunum da benim yanımda büyümüştü. Anne ve babası çalıştığı için Beren'e de bakıyorum. Maaş olmasa da bakacaktım. Torun sevgisinin bedeli parayla ölçülemez. Projeyle 52 yaşımda aileme ben de katkı sağlamaya başladım, daha önce böyle bir imkân yoktu. Hem kızım işine devam ediyor, hem de bizlere ek gelir oluyor. Projenin gerçekleşmesinde emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Şimdiye kadar böyle bir proje hiç düşünülmemişti. Devletimiz böyle bir imkân sunduğu için çok mutluyum.Bu imkânı bizlere sağlayanlardan Allah razı olsun. Devlet büyüklerimize teşekkür ediyorum.3 torunum var. Önümüzdeki aylarda dördüncü de dünyaya gelecek. Şu anda 2 yaşında olan Cemre isimli torunuma bakıyorum. Evimiz kira. Devletin ödediği 425 lira ev ekonomisine de büyük katkı sağladı.Gelinimin iki çocuğunu da bizler büyüttük. Şimdi de 6 aylık olan Didem Şeyma bebeğimiz var. Ona bakıyorum. Avrupa'da çocuk 18 yaşına geldiğinde annebaba genellikle 'başının çaresine bak' der. Ama bizim kültürümüzde aile bağları çok önemlidir. Anne veya baba mezara girene kadar evlatlarından yasal olarak olmasa da manen sorumludur. Hükümetimizin büyükannelere torunlarına baktığı için maaş vermesi bizleri açıkçası oldukça motive etti. Başbakanımıza ve Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum.Doğum izninden sonra işine geri dönerek çalışmaya başlayan anne Emel Şan "Eşim taksi şoförü. Aileme katkı sağlamak için çalışmam gerekiyor. 2 yaşındaki oğlum Umut'a da annem bakmıştı ancak o dönem böyle bir destek yoktu. Annem çocuklarıma bakarken en azından o da benim gibi ailesine katkı sağlıyor. Projenin çok faydalı olduğunu düşünüyorum" dedi.Projeden kayınvalidesinin yararlandığını anlatan Gül Savruk ise "Maaşımın yarısı bakıcıya gidiyordu. 'Neden çalışayım oturur evde bebeğime bakarım' düşüncesi vardı. Kayınvalidem kızıma bakmasa ben işi bırakacaktım. Proje kadınların işgücüne katılımını sağlıyor" dedi.