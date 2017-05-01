300 milyonluk dev pazar

1.3 milyar nüfusa ve orta üstü gelire sahip 300 milyon tüketicisiyle Hindistan dev bir pazarGümrük vergilerini azaltan ülkede altyapı yatırımları, inşaat firmaları için büyük bir potansiyel...Hindistan'a 7 yıl sonra cumhurbaşkanı düzeyinde ilk ziyareti gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temasları sonrası gözler bu devasa pazara çevrildi. 1.3 milyar nüfusu ile dünyanın ikinci büyük ülkesi olan Hindistan, ciddi bir satın alma gücüne sahip tam 300 milyon tüketiciye ev sahipliği yapan bir pazar. Yeni Türkiye'nin ihracatının yarısını yaptığı Avrupa ülkelerindeki orta üst gelir sahibi olan kesimin toplamı kadar. Makro ekonomik istikrar açısından BRICS ülkeleri arasında görece olarak daha iyi yapıya sahip Hindistan'ın gümrük vergileri ve miktar kısıtlamaları da her geçen gün azalıyor. Nüfus özellikleri nedeniyle zeytinyağı, meyve başta olmak üzere gıda ürünlerinde büyük potansiyeli olan Hindistan'ın bir diğer önemli özelliği de altyapıya yapılan yatırımlar. İnşaat ve müteahhitlik alanında iki ülke arasında büyük bir potansiyel var.Otomotiv parçaları, mobilya, altın ve mücevherat ile tekstil alanında da ciddi potansiyeli olan Hindistan'ın tek dezavantajlı tarafı ise uzaklığı. Türkiye'de halihazırda toplam 248 adet Hint ortaklı firma faaliyet gösteriyor. Bunlar arasında son dönemde yapılanlara bakılınca 20 milyon dolar ile 500 milyon dolar arasında geniş bir yelpazede Hint yatırımının çekildiği görülüyor. Türkiye ile Hindistan arasında ticaret hacmi her geçen gün büyüse de ticaret dengesi Türkiye aleyhine bozuluyor. İki ülke arasında en yüksek ticaret hacmine 2014'te ulaşıldı. 2016'da ihracat binde 3 oranında artarak 652 milyon dolar olurken ithalatta ise yüzde 2.6 oranında artış oldu. Türkiye 2016'da 5.7 milyar dolarlık ithalat ile Hindistan'a 5.1 milyar dolarlık büyük bir açık vermiş oldu.dönemde Hint firmalarının, yatırım yapmak üzere araştırmalarda bulundukları sektörlerin başında çelik, bakır gibi madencilik ön plana çıkıyor. İlaç, otelcilik, köprü-otoyol inşaatı gibi hizmet sektörü alanları ile enerji ve bilişim de cazip alanlar.