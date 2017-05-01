Nükleerde yerli hamle

Türkiye nükleer enerjiye hazırlanırken yerli firmalardan önemli bir hamle geldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koordinasyonunda, İstanbul, Kocaeli, Ankara, Adana Sanayi Odası'nca yürütülen çalışma kapsamında nükleer santral inşaatında çalışacak personelin eğitimden malzemelerin yerli tedarikine, kalite, kontrol sertifikasından radyasyondan korunma eğitimine kadar bir dizi adım atılıyor. Bu kapsamda öncelikle nükleer simülasyon merkezi kurulacak. Firmalar, mayısta Fransa, Rusya, Haziran'da Japonya'da nükleer santrallere ilişkin eğitim programlarına katılacak. Fransa ile yapılacak anlaşma ile ilk kez Türkiye'de lise düzeyinde nükleer eğitim müfredata girecek. Yerli firmalar, Akkuyu, Sinop, İğneada'da yapılması planlanan üç nükleer santralin inşaat, malzeme tedariki ve yan sanayinde aktif rol üstlenecek. Türkiye santral yapımında kablodan dikenli tele kadar birçok malzemede tedarikçi olacak. Sanayi Bakanlığı Kümelenme Destek Projesi kapsamında bu hafta Nükleer Sanayi Kümelenmesi (NÜKSAK) Projesi'ne imza atılacak. Proje kapsamında Türk sanayisinin nükleer sektörü tanıması hedefleniyor.



NÜKLEER, BÜYÜMEDE İTİCİ GÜÇ OLACAK

Projenin ayrıntılarını anlatan Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, nükleerin kalkınma hamlesinin itici gücü olacağını vurgulayarak, "Hedefimiz nükleer altyapıların yerelleşmesi. Devlet desteği ile nükleer santrallere yönelik ağır sanayi altyapısı kurulursa kalkınmada büyük bir hamle olacak" dedi.



ÖNEMLİ PROJELER BAŞLIYOR

Türk sanayisinin nükleer sektörde aktif rol alması için ASO koordinatörlüğünde üç önemli proje yürütülüyor. Yerli firmaların hem sektörü tanıması ve hem de projelerde yer alarak tecrübe kazanması hedefleniyor. Yabancı paydaşlarla yapılan anlaşmalar kapsamında Türk üreticilerin nükleer endüstriye adım atması için gerekli eğitim, sertifikasyon altyapısı oluşturuluyor. Nükleer işbirliği kapsamında Fransız Uluslararası Nükleer Enerji Enstitüsü, Rusya ve Çek Cumhuriyeti ile anlaşma imzalandı. Nükleer inşatlarda çalışacak personel eğitilecek. Radyasyondan korunma, kalite- kontrol gibi alanlarda eğitim programları düzenlenecek.