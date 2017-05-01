Üretim ve paylaşımda adalet zamanı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne devletin zirvesinden önemli mesajlar geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle özel bir mesaj yayımladı. "Ülkemizin büyümesinde önemli pay sahibi olan işçi ve emekçi kardeşlerimizin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum" diyen Erdoğan, "Emeği, alın terini ve helal kazancı yücelten, üretimde ve paylaşımda adaleti savunan bir anlayışın temsilcileri olarak, ülkemizin mutlu ve müreffeh geleceğine yürüyüşünde çalışanlarımızın emeklerinin tam karşılığını almalarına, çalışma şartlarının iyileştirilmesine, hak ettikleri yaşam standardına kavuşmalarına büyük önem veriyoruz" şeklinde konuştu. Başbakan Binali Yıldırım ise çalışma hayatındaki sorunların diyalog ve işbirliği içinde çözüme kavuşmasıyla Türkiye'deki demokratik güven ve istikrar ortamının daha da güçleneceğine inandığını bildirdi. Yıldırım, 1 Mayıs'ın bütün dünyada kutlanırken aynı zamanda çalışma hayatında yaşanan sorunların çözümüne ilişkin görüşlerin tartışılmasına zemin hazırladığını vurguladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu da özel bir mesaj yayımlayarak, "Emekçimizin alnındaki ter kurumadan hakkını alması için çalışıyoruz" ifadesini kullandı.1 Mayıs'a yönelik iş dünyasından da mesjlar geldi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, işçi ve işverenin birbirinden ayrı düşünülemeyecek iki asli unsur olduğunu belirtirken, TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik ise "Emeğin istisnasız karşılık bulması müreffeh bir toplumun temelidir" dedi.