Balayına bize gelin

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile birlikte katıldığı Hindistan-Türkiye İş Forumu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2016 sonunda 6.5 milyar dolara ulaştığını belieterek, "İkili ticaret hacminin dengesiz olduğu ve uzun yıllar boyunca ülkemiz aleyhine gerçekleştiği bir gerçektir. Geçtiğimiz yıl 652 milyon dolarlık ihracat, 5 milyar 750 milyon dolarlık ithalat oldu. Bu dengesizliğin ülkemiz açısından sürdürülebilmesi çok zor. Karşılıklı yatırımların artırılması ve ticaret hacminin hızla dengelenmesi gerek" dedi.Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ile Hindistan Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu tarafından Taj Palace Otel'de düzenlenen forumda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan ile işbirliğini turizmde de geliştirebileceklerini belirterek, şöyle devam etti: "Geçen yıl 79 bin Hintli turist geldi. Halbuki Hindistan'dan daha fazla turist bekliyoruz. Tanıtıma da ağırlık vererek, tur operatörlerini teşvik etmeliyiz. Son yıllarda düğünlerini ülkemizde yapan Hintli ailelerin sayısında ciddi bir artış yaşanıyor. 2017'de daha fazla Hintli turisti ülkemize bekliyoruz. Özellikle balayı için ülkemiz çok müsait."Türk firmalarının Hindistan'da 212 milyon dolarlık yatırımı olduğunu, Hindistan'ın Türkiye'deki yatırımlarının da 110 milyon doları bulduğunu söyleyen Erdoğan, "Dünyanın 17'nci büyük ekonomisi olan Türkiye ile yedinci ekonomisi Hindistan'ın potansiyellerinin bu rakamların çok üzerinde olduğu bir gerçektir. Ülkemizde yatırım yapmak isteyen Hindistan firmalarına her türlü kolaylığı sağlamaya hazırız. Tüm yatırımcılar şundan emin olsunlar. Türkiye rekabet kurallarının işlediği bir ülkedir. Özel sektörümüz ekonomide öncü bir role sahiptir. Kanunlarımız yatırımcılara kolaylık sağlayacak şekilde düzenleyici bir anlayışla uygulanmaktadır. Türkiye, kendi pazarı yanında Avrupa, Orta Asya, Karadeniz Bölgesi ve Ortadoğu başta olma üzere geniş bir coğrafya için de üretim ve ticaret üssü olmaya uygun bir konumdadır" diye konuştu. İki ülke arasındaki ticaretin kur baskısından arındırılmasını isteyen Erdoğan, "Yani kendi milli paralarımızla karşılıklı olarak ithalat ve ihracat yapabiliriz. Bu konuda ilgili birimlerimizin görüşmesinde fayda var" dedi.Hindistan Başbakanı Modi ile birlikte düzenlenen ortak basın toplantısında da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hindistan'la ilişkilerimizi stratejik bir vizyonla geliştirmeye devam edeceğiz. İki ülke arasındaki 6.5 milyar dolarlık ticaret hacmini yeterli bulmuyoruz. Bu rakamı en kısa zamanda asgari 10 milyar dolara çıkarmanın faydalı olacağına inanıyorum" dedi. İki ülkede de bu yönde irade olduğunu anlatan Erdoğan, görüşmelerde enerji ve diğer alanlarda kaydedilen ilerlemelerin değerlendirildiğini, iş forumunda bir araya gelen işadamlarının yeni işbirliği projelerini ele aldıklarını dile getirdi. Erdoğan, "Türkiye, Hindistan'ın harekete geçirilmeyi bekleyen bir potansiyeli olduğuna inanıyor. Bu potansiyeli en verimli şekilde kullanmak için THY'nin uçuş noktaları ve mevcut frekanslarının artırılması gerekiyor. İşadamlarına vize kolaylığı sağlanması gibi adımların da atılması lazım" diye konuştu.Enerji alanında iki ülke arasında büyük bir potansiyel olduğunu söyleyen Erdoğan, "Yenilenebilir enerji başta olmak üzere bu alandaki tecrübelerimizden karşılıklı olarak faydalanabiliriz. Nükleer enerji ülkelerimiz açısından bir diğer işbirliği alanı olabilir" dedi. Yüksek teknoloji, bilgisayar yazılımı ve uzay endüstrisi alanlarında da işbirliği geliştirilmesini isteyen Erdoğan, "Hindistan hükümetinin hayata geçirdiği 100 akıllı şehir ve kentsel dönüşüme büyük katkı sağlayacağı ortadır. Bu projelere Türk müteahhitlik firmaları katkıda bulunabilir" diye konuştu.Hindistan Başbakanı Shri Narendra Modi ise Türkiye ile Hindistan'ın tarihi ilişkileri kadar, benzer ekonomik vizyona sahip iki ülke olduğunu söyledi. İkili ekonomik ve ticari ilişkilerin yıllar içerisinde arttığını ancak bunun gerçek potansiyeli yansıtmaktan uzak olduğunu söyleyen Modi, "Ekonomik ilişkilerimizi geliştirmek için daha fazla işbirliği yapmamız gerekiyor" dedi. Ülkenin bağımsızlığının 150'nci yılına denk gelen 2022'de, 50 milyon konut inşa edeceklerini anlatan Modi, Türk müteahhitlik sektörü ile daha fazla çalışmak istediklerini belirtti.