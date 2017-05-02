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Giriş Tarihi: 2.5.2017 09:36 Güncelleme Tarihi: 2.5.2017 16:54
Benzine indirim!

in litre fiyatında bu gece yarısından geçerli olmak üzere 9 kuruş yapıldı.

in litre fiyatında bu gece yarısından geçerli olmak üzere 9 kuruş yapıldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara'da litresi ortalama 5,26 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,17 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,21 liradan 5,12 liraya, İzmir'de 5,24 liradan 5,15 liraya düşecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

Benzinin litre fiyatında en son 26 Nisan Çarşamba günü 14 kuruş indirim yapılmıştı.

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Benzine indirim!
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