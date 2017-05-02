‘Evet’ kararı OSB’lere yatırımları patlattı

16 Nisan'da yapılan referandumdan çıkan "Evet" sonrası hem yerli hem de yabancı yatırımcı harekete geçti. Bedelsiz arsa uygulaması, vergi istisnaları başta olmak üzere hükümetin sunduğu cazip fırsatlar yatırımcının yönünü Organize Sanayi Bölgeleri'ne (OSB) çevirdi. Binlerce yatırımcı OSB'lerde yatırım yapmak için sıraya girdi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, sanayi bölgelerine büyük avantajlar sağlandığını belirterek, boş parsellerin tahsisinin yapılması, üretime geçilmesiyle OSB'lerdeki istihdam sayısının 2 milyon 200 bine ulaşacağını söyledi. Ankara Organize Sanayi Bölgesi de gelen yoğun talep üzerine iki kat büyütülüyor. Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, hazırda 191 yatırımcının talebi bulunduğunu söyledi.



1 MİLYON İSTİHDAM

Türkiye'de toplam 298 OSB bulunuyor. Yaklaşık 50 OSB kamulaştırma ve arsa seçimi için bekliyor. Faaliyete geçeceklerde işbaşı yapacaklarla birlikte OSB'ler yaklaşık 1 milyon 665 bin kişiye istihdam yaratmış olacak. Hükümet, 2023'te OSB sayısını 350'ye çıkarmayı, 65 yeni projenin altyapısını da tamamlayarak ilave 1 milyon istihdam oluşturmayı hedefliyor.