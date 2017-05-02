Kriz seviciler yine ters köşe oldu!

İşte AA Finans Analisti İslam Memiş'in yaptığı o özel açıklamalar;

Halk oylaması öncesinde dolar seviciler sosyal medyadan vatandaşlara " Dolar 5 Lira olacak " diye algı operasyonları yapıyordu. Özellikle Avrupa ve ABD'de Fetullahçı Terör Örgütü ( FETÖ ) tarafından organize edilen döviz için manipülasyonlar, spekilasyonlar yapıyorlardı.

TL'Yİ İTİBARSIZLAŞTIRMA KAMPANYALARI DÜZENLEYEN DOLAR SEVİCİLER BUGÜN SUS PUS

Çünkü vatandaş onlara değil, Sn.Cumhurbaşkanımızı dinledi. Sn.Cumhurbaşkanımız vatandaşa " Dövizinizi TL'ye yada altına çevirin " çağrısı yapmıştı, bu çağrıya çok büyük destek geldi ve vatandaşlar ne kadar dövizi varsa TL yada altın yaptı. Vatandaş bu çağrıya destek vererek ekonomide de milli bir mücadele başlatmış oldu. Bugün kazan Türkiye ve dövizini satan Türk Milleti olmuştur.

BUGÜN DOLAR/TL KURU 3,53 LİRAYA GERİLEDİ

Dolar/TL kurunun sert düşmesi bir ülkede siyasi istikrarın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ıspatlamış oldu. Sıcak para, yabancı yatırımcı siyasi istikrara gelir, ülkede siyasi istikrar yoksa yatırımcıda bulamazsınız, düşük dövizde. Sadece faize çalışmaya devam eden, üretemeyen, gelişemeyen bir ülke olmaya devam edersiniz.

BORSA YÜKELİŞİ RAHATSIZ EDİYOR

Borsamızın Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyelerine çıkması başta Avrupa gibi ekonomisi bozuk ülkeleri rahatsız etmeye devam ediyor, devam da edecek.

Ama Türkiye sistem değişikliğiyle birlikte dolar, kriz ve darbelerle ile anılan bir ülke değil, ekonomisi en çok büyüyen ülke olarak anılmaya devam edecek.

BU SÜREÇTE VATANDAŞLARIMIZA ÇOK İŞ DÜŞÜYOR

Yeni sistemde dövizin bir yatırım aracı olmadığını, TL'ye yani kendi paramıza sahip çıkacağımızı asla unutmamalıyız. Döviz karşılığı olmayan bir kâğıt parçasıdır, her döviz talebi o ülkenin ekonomisine destek vermek demektir. Küçük ve büyük yatırımcılar kendi hane ekonomilerinde de sistem değişikliğine gitmesi gerekiyor.

ALTIN YATIRIMLARI

Sürekli tasarruflarımızı altın olarak biriktirmeli, yatırımlarımızı ekilebilir toprak satın alarak değerlendirmeliyiz. Çünkü yer altında çıkarılmayı bekleyen altın miktarı hergeçen gün azalıyor, elle tutulur değerli ve geçerliliği olan tek emtia altın olacaktır.

Gelişmiş ülke rezervlerine bakın herkes altın stoku yapıyor, biz geç kalmamalıyız. Yeni şehirler yeni düzenlerde toprak sistemin hammaddesidir.

İster modern yapılar yapın isterse ekin,dikin kendiniz üretin, sonuçta toprak olmadan hiç bir şey olmaz. Dolar/TL kurunda yaşanan düşüşler dövizle ticaret yapanlar için iyi bir alım fırsatıdır.

DOLAR DİP SEVİYEYİ GÖRECEK

3,55 Lira seviyelerin altında maliyetler yapılabilir 3,50-3,48 Lira seviyelerini 2017 yılı için dip seviyesi olduğunu düşünüyorum. Alım fırsatı altının gram fiyatı içinde geçerli ancak kademi alışlar daha makul olabilir. 142-140-138 Lira seviyeleri bu yıl düğün yapacak vatandaşlarımız için alım fırsatı olabilir.

ALGI OPERSAYONLARINA CEVAP

Bugün dolar/TL kurunda yaşanan sert düşüşler vatandaşı kandıran, başkasının ağzıyla algı operasyonları yapanlara çok güzel bir cevap oldu.

Kısa vadede borsada yükselişler, döviz fiyatlarındaki düşüşler sona ermiş değil. Ancak iki hafta içinde bu düşüşleri fırsata çevirmek iyi bir tercih olabilir. Yarın ABD Merkez Bankası'nın ( FED ) faiz kararını takip edeceğiz.

ERDOĞAN FAİZ LOBİSİNİN HORTUMUNU KESTİ

Fed faizlerde bir değişikliğe gitmeyecek, çünkü Başkan Trump yüksek faiz istemiyor. Biz TCMB'nın da bu yıl politika faizlerini artırmasını beklemiyoruz. Dolar sevicilerinin mücadesi TCMB'nın faizleri yükseltmesi içindi yani Türkiye her zaman ki faiz lobisine çalışsın istediler.

FAİZ LOBİSİ VE DOLAR SEVİCİLER KEPENK KAPATACAK

Sn.Cumhurbaşkanımız faiz lobisinin ve faizcilerin hortumunu kesti ve oyunu bozdu. Yeni sistemde faiz lobisi ve dolar seviciler kepenk kapatacak.