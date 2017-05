Tüm işçilere kıdem tazminatı!

Her çalışanın kıdem tazminatı alabilmesi için düğmeye basan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bunun için hazırladığı taslağı bu haftadan itibaren işçi ve işveren sendikalarıyla masaya yatıracak.

KAZANIMLAR KORUNACAK

Kıdem Tazminatı Fonu'nu getiren yeni sistem; her işçi adına bir hesap açılmasını, işverenin her ay bu hesaba tazminat ödeneğini yatırmasını, hesapta biriken paranın yatırım araçlarında değerlendirilmesini, çalışanın buradaki birikimi takip edebilmesini ve belli bir süre sonunda da alabilmesini içeriyor. Bu sayede çalışanın tazminatının garanti altına alınması, tazminatsız işten ayrılma sorunuyla karşılaşmasının önlenmesi hedefleniyor. Halen kıdem tazminatı, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında ödeniyor. Yeni sistemde bundan da geri adım atılmayacağı ifade ediliyor. Kazanılmış hakların korunacağının da altı çiziliyor.

ÇALIŞAN HAK KAYBINA UĞRAMAYACAK

Yeni düzenleme ile, mevcut çalışanların da hak kaybı olmayacak. Bu kişiler isterlerse mevcut sistemde kalacak. Çalışan ile işverenin uzlaşması durumunda ise yeni sisteme geçiş mümkün olabilecek. Çalışma Bakanlığı'nın hazırladığı taslak son şeklini, işçi ve işveren sendikalarıyla yapılacak görüşmelerden sonra alacak. Sosyal taraflarla uzlaşma ile yeni kıdem tazminatı sistemi hayata geçirilecek. Yeni sistemin bu yıl içerisinde hayata geçirilmesi planlanıyor.