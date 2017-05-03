Alitalia’ya kayyum atanıyor

İtalya'nın en önemli havayolu şirketi Alitalia
iflas başvurusunda bulundu. Financial Times'ın haberinde şirketin kayyum başvurusunda bulunduğu belirtildi. Şirketin atanacak yeni yönetimle birlikte satılması planlanıyor. 500 milyon euro borcu olan Alitalia'nın zararının daha fazla katlanılabilir olmadığı belirtildi. 11 bin çalışanı bulunan Alitalia'da, son yıllarda sıkça grev yaşanıyordu. Şirketin Araplar'a satılabileceği ileri sürülüyor. Alitalia'nın yüzde 49'u Etihad Havayolları'na, geri kalanı ise Midco'ya ait bulunuyor.