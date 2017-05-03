Dükkânlar ihalesiz satılacak

Son dönemde yaptıgı kampanyalarla gayrimenkul sektörünü adeta domine eden Emlak Konut GYO, konuttan sonra dükkânların satısını artırmak için de kolları sıvadı. Sirket, yüklenici firmaların hasılat paylasımı modelleriyle hayata geçirdigi projelerdeki dükkânların ihaleye çıkmadan satılmasının önünü açtı. Devrim niteligindeki kararla, Emlak Konut'un hasılat paylasımı modeliyle yaptıgı projelerin yüklenicileri dükkânları açık artırma ihaleleri olmadan satabilecek. Böylece firmalar hem daha hızlı satıs yapabilecek hem de nakit akısını hızlandırabilecek. Emlak Konut'un kararını ilk uygulamaya baslayan Basyapı ve Doga Sehircilik oldu. Ortaklık, Istanbul'daki Karat 34 ve Ofis Karat Bakırköy projelerindeki ticari üniteler için serbest satıs yetkisi aldı. Basyapı'nın Yönetim Kurulu Baskanı Musa Bas, yeni yöntemin bu döneme özel olarak uygulandıgının altını çizerek, "Emlak Konut, sektör için tüm fedakârlıkları yapıyor. Elini degil, gövdesini tasın altına koyup sektörü hareketlendirecek tüm imkânları seferber ediyor" diye konustu.



268 MİLYONLUK DÜKKÂN

Karat 34 ve Ofis Karat Bakırköy projelerindeki dükkânların degerinin 268 milyon lirayı buldugunu belirten Musa Bas, "Emlak Konut GYO, hem darbe girisimi sonrası hem de geçen subat ayında önemli kampanyalar düzenledi. Simdi piyasanın canlanması için is yaptıgı firmalara projelerdeki dükkânları açık artırma olmadan satıs izni verdi. Bu yöntem alıcı için cazip ve satıs daha hızlı oluyor. Biz de dükkân satıslarına eylülde baslamayı planlıyoruz" dedi.



1 MİLYAR LİRALIK İŞ HACMİ

28 yıldır insaat sektöründe faaliyet gösterdiklerini dile getiren Musa Bas, devam eden projelerinin degerinin 1 milyar lira oldugunu söyledi. Ankara ve Istanbul'da konut ve ofis projelerinin sürdügünü belirten Musa Bas, sunları anlattı: "Ankara'daki Sofa Loca projemiz 150 konutluk. Özelligi Emlak Konut'un Ankara'daki ilk isi olması. Tamamı 4+1 ve 5+1 genis dairelerden olusuyor. Ortalama metrekare fiyatları 5 bin 300 lira. Hem insaat, hem de satıslarda yüzde 80 asamasına geldik."



30 BİN KONUTLUK KATAR TEKLİFİ

Bugüne kadar TOKİ ile yaptıkları taahhüt işlerinde 10 bin konut teslim ettiklerini söyleyen Musa Baş, "Van, Ağrı, Eskişehir, Aysın, Kütahya'da yüzlerce konut yaptık, teslim ettik. TOKİ dar gelirli vatandaşa kâr amacı olmaksızın konut üretiyor. Aslında ihtiyaç da bu kesimde. Kura ile satışa proje çıkınca binlerce talep yağıyor. Biz özel sektör olarak arsa gelişti geliştiremediğimiz için alt gelir grubuna üretim yapamıyoruz. Ama TOKİ sadece İstanbul'da 50 bin sosyal konut yapsa talep gelir. Metrekaresi 2 bin-2 bin 500 lira olan evler üretilmeli" dedi. Yurtdışında konut geliştirmek için de teklifler aldıklarını ve bunları değerlendirdiklerini belirten Musa Baş, "Bir dönem Cezayir'i inceledik ama bürokrasi yordu. Şimdi Hindistan gündemde. Bunun için TOKİ ve Emlak Konut gibi kamu kurumları öncülük etmeli. Geçen hafta Katar'dan teklif aldık. 30 bin konuta ihtiyaçları olduğunu söylediler" dedi.



TARİHİ FIRSAT DEVAM

BASIN Ekspres Yolu'nda hayata geçirilen Karat 34'te 60 ay 0 faiz imkânı sürüyor. Projede konutların metrekaresi ortalama 8 bin 800 lira. Musa Baş, SSK Bakırköy Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin yerine Ofis Karat Bakırköy projesini inşa edeceklerini belirterek, "Henüz satışa çıkmadan 1.000 talep aldık. Bodrum'da ise 38 dönüm arsada yeni bir yatırım planlıyoruz" dedi.