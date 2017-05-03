Ehliyet yenileyecekler dikkat! Sağlık raporu...

Uluslararası standartlara sahip olacak olan yeni sürücü belgelerinin diğer ülkelerde de kullanılabilirken yenileme için istenen belgeler ise biyometrik fotoğraf, sağlık raporu ve parmak izinden oluşuyor. Sağlık Bakanlığı, aile hekimlerinden alınacak sağlık raporunun yeterli olduğunu açıklasa da, uzmanlar göz, kalp-damar ve uyku sıkıntısı gibi hastalıkları olanların mutlaka tam teşekküllü hastaneden sağlık raporu alması gerektiğini söyledi.

İŞTE YAPILMASI GEREKENLER

Ehliyet yenilemesi için ilk öncelikle emniyetten randevu alınmalı. Daha sonra ise sağlık raporunun alınması gerekiyor. Hastaneler ehliyet alma ve yenileme ihtiyacı içinde olan vatandaşlara sağlık raporu verilebiliyor.

Bu raporu almak yarım saatin içerisinde tamamlanıyor. Ancak 5 sene gibi uzun bir süre var diye ertelememek ve işlemi son ana bırakmamak daha mantıklı. İlerleyen günlerde oluşabilecek yığılmalar ve son günlere bırakılması vatandaşlarımıza sıkıntı çıkarabilir. Aile hekimlerinden de verilen raporlar da geçerlidir. Bu alınan raporlar 6 ay süre ile geçerli

BUNU YAPAMAYAN SAĞLIK RAPORU ALAMIYOR

Ehliyet için sağlık raporlarında aile hekimlerinin veremeyeceği durumların da söz konusu olduğunu belirten doktorlar, "Kalp-damar hastası olanlar ve ağır derecede uyku rahatsızlığı olanlar tedavileri tamamlanmadan sürücü belgesi için sağlık raporlarını alamayacaklar. Bunun ötesinde de görme bozukluğu var ise mutlaka bir göz doktorunun kontrolü altında tedavi gözlük veya lens ile tamamlandıktan sonra sağlık raporu verilecektir. Onun için ehliyet raporlarının hastanelerde alınmasında fayda vardır" şeklinde konuştu.

Emniyet yetkilileri ise sürücülere şu uyarılarda bulundu:

"Sürücü belgelerinin yenilenmesi için 31.12.2020 tarihine kadar, aile hekimliği, devlet hastaneleri ve özel hastanelerden alınacak sağlık raporu, iki adet biometrik fotoğraf, eski sürücü belgesi ve kimlik kartı ve bankalar aracılığı ile sürücü belgesi kart bedeli 15 liranın yatırılması yenileme işlemlerinin yapılmasına yetecek."