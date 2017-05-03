Esnafa müjde! Başvuran herkes alacak...

Güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonlarla huzurun sağlandığı, yaşamın normal akışına döndüğü Sur'da Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca "Sokak sağlıklaştırma Projesi" kapsamında iş yerleri ilçenin tarihi dokusuna uygun yenilenen, SGK ve vergi borçları ertelenen, Vakıflar Genel Müdürlüğünce 1 yıl kira bedeli alınmayan esnaf, Başbakan'ın talimatıyla sağlanan faizsiz krediyle bayram havası yaşıyor.

Halk Bankasınca verilen, faizi Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) tarafından karşılanan 50 bin lira faizsiz kredi desteğinden faydalanmak için terör mağduru 663 esnaf başvuruda bulundu. İşlemleri tamamlanan 387 esnafa kredi verilirken, 276 esnafın dosya incelemesi sürüyor. Bu imkandan faydalanan esnaf kredinin geri ödemesini 2 yıl içerisinde yapacak.

TESKOMB Genel Başkanı Abdulkadir Akgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Başbakan Yıldırım'ın Diyarbakır'ı ziyareti sırasında Sur'daki esnaf ve sanatkarın faizsiz kredi talebinde bulunduğunu söyledi.

"BAŞVURU YAPAN TÜM ESNAFIMIZ BU KREDİYİ KULLANACAK"

Başbakan Yıldırım'ın da terörden zarar gören ilçe esnafına 50 bin liralık faizsiz kredi kullandırılması yönünde kendilerine talimat verdiğini dile getiren Akgül, terörden zarar gören esnaf ve sanatkara kullandırılacak kredinin faizinin TESKOMB tarafından Halk Bankasına ödeneceğini belirtti.

Akgül, "Böylesi faiz desteğini ilk kez Sur ilçesinde terörden zarar gören esnaf ve sanatkarımız için gerçekleştirdik. Sur ilçesinde terörden zarar gören ne kadar esnaf ve sanatkar varsa tamamının bu krediye başvurma hakkı ve imkanı var. Şu ana kadar ilçede terör mağduru 663 esnaf kredi başvurusunda bulundu. Bunlardan 387 kişi krediye ulaştı, 276 kişinin ise dosya incelemesi sürüyor. Başvuru yapan tüm esnafımız bu krediyi kullanacaktır." ifadelerini kullandı.

Sur esnafından Sait Özkal, ilçedeki terör saldırılarından dolayı çok sıkıntı çektiklerini, büyük mağduriyet yaşadıklarını söyledi.

Özkal, "Bu çukurlar kazıldıktan sonra perişan olduk, mahvolduk. Kredi kartı borçlarını, çeklerimizi ödeyemez duruma geldik. 40 yıldır böyle bir şey başımıza gelmemişti. Bu kredi can simidimiz oldu, ona sarılarak kurtulduk, kendimize geldik. Bize sahip çıkan yine devletimiz oldu. Teşekkür ediyoruz, borçlarımızı ödedik, itibarımızı kurtardık. Allah onlardan razı olsun." dedi.

Sur'un yakılıp, yıkılmak istendiğini aktaran Özkal, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduklarını, devleti ve hükümeti sevdiklerini, birlik ve beraberlik içerisinde oynanan oyunların bozulacağını kaydetti.

"CUMHURBAŞKANI VE BAŞBAKAN'A TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

"Evlerimizi yıktılar, camilerimizi yaktılar. 40 yıllık esnafım beni bitirdiler. Çekimi, elektrik, su faturamı ödeyemedim. İtibarımızla oynadılar." diyen Özkal, şöyle devam etti: "Bize bu çukurlarda 'boğulun' dediler ama devlet ne yaptı, bize 50 bin lira faizsiz kredi verdi. Aldığım kredinin bir kısmıyla ödemelerimi yaptım. Diğer bölümüyle de mal aldım. İlçede birçok çalışma yapıldı. Bu çalışmalardan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'a teşekkür ediyoruz." Özkal, Diyarbakır'ın bu çalışmalarla parmakla gösterilecek, dünyanın sayılı illerinden biri olacağına inandığını anlattı.

"KREDİ SUR ESNAFINA DERMAN OLDU"

Alaaddin Çavuş, iş yerinin kapalı kaldığı süreçte çok zarar ettiğini söyledi.

İlçede esnafın yarasının sarılması için devam eden çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren Çavuş, Sur'da huzurun ve güvenin tesis edilmesiyle bir canlanmanın yaşandığını belirtti.

Çavuş, "İnsanlar gönül rahatlığıyla dolaşıyor. Alış verişlerini yapıyorlar. Bu durum satışlarımızı bile etkiledi. İnşallah daha iyi olacak. Devlet bunları sağladı. Bunlar kendiliğinden sağlanacak şeyler değil." şeklinde konuştu.

Sağlanan krediden faydalandığını aktaran Çavuş, "Aldığımız kredinin bir kısmıyla borçlarımızı ödedik. Bir kısmıyla da yeni mal aldık. İnşallah daha da güzel olacak. Sur için benim beklentim yüksek. Devletin verdiği faizsiz kredi Sur esnafına derman oldu." dedi.

Tevfik Işık, ilçede kazılan çukurlar nedeniyle büyük mağduriyet yaşadıklarını, her şeye rağmen iş yerlerini açmaya devam ettiklerini söyledi. Bir zamanlar satış yapamadan iş yerlerini kapattıklarını anlatan Işık, o günlerde vatandaşın ve devletin desteğini gördüklerini bildirdi.

Sur'un yeniden canlandığını, herkesin var güçleriyle kendilerine destek sunduğunu dile getiren Işık, buna layık olunması gerektiğini vurguladı.

Işık, "Bugünleri unutmamamız lazım. Unutsak nankör oluruz. Kredi ile zor durumdan kurtulduk. Kredi bize canlılık verdi, nefesimizi açtı, kendimize geldik. Bu krediyi almasaydım şu an burada kalamazdım. Allah'a çok şükür ayaktayım. Bir değil, bin defa bu krediyi sağlayan kişiden Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.