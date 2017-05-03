Fed faiz kararını verdi

DHA

Ekonomi Haberleri

Giriş Tarihi: 3.5.2017 21:14 Güncelleme Tarihi: 3.5.2017 22:05
Fed faiz kararını verdi

Fed, 2-3 Mayıs'ta düzenlen toplantı sonucu faizlerde değişikliğe gitmeyerek, yüzde 0.75-1 aralığında tuttu.

Amerikan Merkez Bankası Fed, 2-3 Mayıs'ta düzenlen toplantı sonucu faizlerde değişikliğe gitmeyerek, yüzde 0.75-1 aralığında tuttu.

Amerikan Merkez Bankası Federal Rezerv Sistemi (Fed), minimum faiz oranını 0,75, maksimum faiz oranını 1 oranında tutarak, değişikliğe gitmedi.

Federal Rezerv Sistemi mayıs toplantısı sonucunda, yıllık enflasyonun yüzde 2 hedefinde seyrettiğini açıkladı ve 1. çeyrekte ABD ekonomisinde görülen 'büyüme yavaşlaması' durumunun, geçici olduğunu tahmin ettiklerini belirtti.

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Fed faiz kararını verdi
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