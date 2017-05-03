Rekor: 95.358

Piyasalarda, referandum öncesinde başlayan ve küresel gelişmelerin de desteğiyle devam eden iyimser hava, dün yeni rekorları getirdi. Anayasa değişikliğinin ilk adımı olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 33 ay sonra tekrar AK Parti'ye dönerken, Borsa İstanbul da istatistiksel olarak tarihi bir ironiye imza atıldı. 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında 22 Temmuz'da 71 bin 594 puana kadar gerileyen endeks, o tarihten bu yana yüzde 33.2 yükselerek dün 95 bin 358 puanla tarihinin en yüksek seviyesini gördü.Türk Lirası varlıklara olan ilgi, dün doların da bu yılın en düşük seviyesine gerilemesine neden oldu. Dolar 3.5220 TL ile 29 Aralık'tan bu yanaki en düşük seviyeyi gördü. Dolardaki düşüş ve uluslararası piyasalardaki değer kaybının etkisiyle altının gram fiyatı da 143.2 TL ile 6 haftanın en düşük seviyesine geriledi. Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın geçen hafta yaptığı açıklamalarda, sıkı duruşun devam edeceği mesajını vermesi ve küresel piyasalarda artan risk iştahının, dövizde düşüşü, borsada ise yükselişi sağladığına dikkat çeken analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın hafta sonu yaptığı açıklamada Kuzey Kore ile ilgili yumuşak bir ton kullanmasının yatırımcıların risk alma iştahını artırdığı görüşünde.