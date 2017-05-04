Domates dışında tam mutabakat

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Soçi'deki yazlık başkanlık konutunda gerçekleştirdikleri görüşmelerde ekonomiye dair önemli kararlar alındı. Görüşme sonunda gerçekleştirilen basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Domates konusu dışında bütün konularda mutabık kaldık. Artık normalleşme sürecinin ötesine geçiyoruz" derken, Rus lider Putin, "Yakın geçmişte ilişkilerimiz dayanıklılık sınavından geçti. Şimdi normalleşme süreci tamamlandı. Ortak işbirliğine dönüyoruz" değerlendirmesini yaptı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE PUTİN’DEN ORTAK AÇIKLAMA GELDİ! "YENİ BİR SÜREÇ BAŞLIYOR"

NORMALLEŞME ÖTESİ

Ticari ve ekonomik ilişkilerin önündeki engellerin kaldırılması için yoğun çaba sarf ettiklerini anlatan Erdoğan, "Bugün başta ekonomi ve ticari konular olmak üzere istişarelerimizi yaptık" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'i 22 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlenecek Karadeniz Ekonomik İşbirliği'nin toplantısında görmekten memnuniyet duyacaklarını ifade etti. Türk Akımı ve Akkuyu konusundaki işbirliğinin hassasiyetle devam ettiği bilgisini paylaşan Erdoğan, "Bugün domates dışında bütün konularda gıdada, tekstilde mutabık kaldık. Biz Türk domatesinin de Rus pazarında olmasını arzu ederiz. Özellikle tavsiyemizdir. Şu anda geçiş süreci var. Belki ara formüller bulmak suretiyle bu süreci belli zemine oturtacağız" dedi. Putin ise şöyle dedi: "Pazarımızı Türk domatesine kapatmayacağız. Ülkemizdeki yatırım süreci tamamlandıktan sonra açılacak. Fakat diğer yaptırımların kaldırılması kanaatindeyim."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN RUSYA ZİYARETİ ÖNCESİ ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

TURİZMDE GÜVENLİK

İki ülke arasındaki turizm ilişkisine de değinen Putin, "Mayısta dışarıya çıkacak Rus turistlerin üçte biri Türkiye'yi tercih etti. Rus turistlerinin güvenliğinin sağlanması kritik önem taşımaktadır. 2019'da karşılıklı kültür ve turizm yılları düzenleyeceğiz" dedi. Türkiye ile 1 milyar dolar değerinde bir ortak yatırım fonu kuracaklarını hatırlatan Putin, "İlişkilerimizde milli para biriminin kullanılması kararı aldık" diye konuştu.



BUĞDAYDA SORUN ÇÖZÜLDÜ

Toplantının ardından açıklama yapan Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç, birkaç gün içinde Rusya'nın yeniden Türkiye'ye buğdağ satmaya başlayacağını belirtti. Rus buğdayının vergisiz alımına dair sorunun çözüldüğü bilgisini paylaşan Dvorkoviç, kısıtlamaların iptaline ilişkin kararın birkaç gün içinde resmiyete kavuşturulacağını belirtti. Dvorkoviç, Rusya Federal Havacılık Kurumu'nun charter uçuşların durdurulabileceği konusunda Ankara'ya yaptığı bildirimi geri çekeceğini aktardı.



VİZELERDE SERBESTİ İHTİMALİNİ DIŞLAMIYORUZ

Vizesiz seyahate yönelik sınırlamaların devam edeceğini söyleyen Putin, "Türk işadamlarına vize muafiyeti uygulanması ihtimalini ise dışlamıyoruz. Rusya'nın Türk vatandaşlarına vize serbestisi uygulaması için Rusya ve Türkiye'nin terörist tehdit konusundaki işbirliğini iyileştirmesi gerekiyor. İşi nedeniyle Rusya'ya sık sık gidipgelen Türk işadamları olduğunu biliyorum. Rusya ve Türkiye, kimlere vize serbestisi uygulayabileceği konusundaki listeleri birbiriyle paylaştı" dedi.