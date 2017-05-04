Today's Zaman haberine 'piyasa dolandırıcılığı' davası

Kapatılan Today's Zaman gazetesinde yayınlanan bir yazıda, Türk Hava Yolları(THY) ile ilgili yalan, yanlış veya yanıltıcı nitelikte haber yayımlandığı gerekçesiyle Genel Yayın Yönetmeni Bülent Keneş ve Sorumlu Müdürü İbrahim Türkmen hakkında ''piyasa dolandırıcılığı" suçundan dava açıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, ihbarcı olarak Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu yer alırken, suç tarihi 23 Temmuz 2014'te sanıklar Bülent Keneş'in kapatılan Today's Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni, İbrahim Türkmen'in ise Sorumlu Müdürü olduğu hatırlatıldı.

Suç tarihinde gazetede ve internet sitesinde THY ile ilgili haber yapıldığı kaydedilen iddianamede, gazetede yer verilen haber ve yorumların şirketin 2014 yılı finansal tablolarına göre gerçeği yansıtmadığı, yanlış, kasıtlı ve yanıltıcı olduğu aktarıldı.

Haberin, şirketi ve bir bütün olarak ülke ekonomisini, ulusal ve uluslararası boyutta zor durumda bırakmaya ve ekonomik kriz algısı yaratmaya yönelik olduğu vurgulanan iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Gazetede ve internet sitesinde halka açık şirket hakkında yalan, yanlış veya yanıltıcı nitelikte haberler yayınlanmış olduğundan sanıkların sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi vermek, söylenti çıkarmak, haber vermek, yorum yapmak veya rapor hazırlamak ya da bunları yaymak, bu suretle menfaat sağlamak suretiyle bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı suçunu işledikleri anlaşılmıştır."

İddianamede, sanıklar Bülent Keneş ve İbrahim Türkmen'in "piyasa dolandırıcılığı" suçundan 5 yıla kadar hapis ve 5 bin gün adli adli parası cezasına çarptırılmaları isteniyor.

Sanıkların yargılanmasına, ilerleyen günlerde Bakırköy asliye ceza mahkemesinde başlanacak.