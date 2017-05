Trafik sigortasında primler il bazında belirlenecek

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren trafik sigortasında yeni dönem başlıyor. Tavan fiyatın hayata geçmesinin ardından çeşitli gerekçelerle vatandaşa zorunlu trafik sigortası yapmayan şirketler ağır para cezasıyla karşı karşıya kalacak. Sigorta yapmayan şirketler, suç duyurusu başına her bir vatandaş için 5 bin liradan 50 bin liraya kadar para cezası ödeyecek.



TARİFE YÖNETMELİĞİ TAMAM

Trafiğe ilk çıkacak dördüncü basamaktaki araçlardan 12 Nisan'dan itibaren alınan tavan fiyat 807 lirayı geçmeyecek. Azami prim kamyonette bin 55 lira, motosiklette 329 lira, traktörde 165 lira, minibüste (sürücü dahil 10-17 koltuk) bin 418 lira olacak. Azami prim tutarları, mayıstan itibaren aylık yüzde 1 olarak artırılacak.



KAZA YAPMAYANA İNDİRİM

Kaza yapmayan sürücülerdeki indirim oranı yüzde 45 olacak. Son bir yılda en az 3 kaza yapanların prim artırım oranı ise yüzde 150 olacak. Sigorta şirketleri tarafından il bazında belirlenen primler, hesaplanan primler üzerinden, il bazında uygulanacak oranları sonucunda elde edilecek tutarları aşamayacak. Baz fiyat için il grubu İzmir, Yalova, Erzurum ve Kayseri olarak belirlendi. Bu bazın üzerine Kocaeli, Ankara ve Bursa'da yüzde 3, İstanbul'da ise yüzde 6 zamlı prim uygulanacak. Diğer iller ise yüzde 1'den 5'e kadar çıkan indirimlerle 5 gruba ayrılacak.



KOMİSYON YÜZDE 10'DAN AZ OLMAYACAK

Sigorta şirketleri tarafından uygulanacak aracı komisyonu oranı yüzde 10'dan az olamayacak. Bu oran, BSMV, Trafik Hizmetlerini Geliştirme Hesabı ve Güvence Hesabı sigortalı katılım payı hariç, Sosyal Güvenlik Kurumu payı dâhil prim tutarı üzerinden hesaplanacak. Sigorta sözleşme süresi içinde işleten için herhangi bir tazminat ödemesi yapılmaması durumunda, müteakip sigorta sözleşmesinde uygulanacak prim indirimi oranı bir üst basamağa göre belirlenecek. Her maddi tazminat ödemesi için müteakip sigorta sözleşmesinde uygulanacak prim artırımı oranı bir alt basamağa göre, her sakatlanma veya destekten yoksun kalma tazminat ödemesi için prim artırımı oranı iki alt basamağa göre belirlenecek