Tur operatörleri Diyarbakır'da buluşuyor

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik koordinasyonunda, Diyarbakır Turizm Platformu üyeleri, Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, Diyarbakır Ticaret Borsası, Karacadağ Kalkınma Ajansı, Diyarbakır Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Dicle Üniversitesi, Sur Belediyesi ve TÜRSAB Diyarbakır Bölge Yürütme Kurulunun hazırladığı program çerçevesinde 6-7 Mayıs'ta kente davet edilen tur operatörleri 2 günlük program çerçevesinde tarihi ve turistik mekanları ziyaret edecek.

TÜRSAB Başkanı Ulusoy ve yönetim kurulu üyelerinin de bulunduğu tur operatörleri "Diyarbakır'ın Turizm Potansiyeli" üzerine yapılacak çalıştaya katılacak.

- "KONAKLAMA SAYISINI ARTIRMALARINI İSTEYECEĞİZ"

Vali Hüseyin Aksoy, son dönemlerde yapılan turizm ve tanıtım çalışmaları kapsamında bu alandaki profesyonellerle birçok platformda bir araya geldiklerini ve bu görüşmelerde kente yapılan turlar hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını aktardı.

Bu görüşmelerinde kentin bölgeye yönelik tüm turlarda mutlaka yer bulması ve turlardaki konaklamaların ağırlıklı olarak şehirde yapılmasını dile getirdiklerini ifade eden Aksoy, şöyle devam etti:

"Diyarbakır'ın sahip olduğu turizm potansiyelini göstermek, oluşan yanlış algıları ortadan kaldırmak ve tur operatörleri ile ilimizde faaliyet gösteren turizm şirketleri ve otelleri bir araya getirerek işbirliği yapmalarını sağlamak için 6-7 Mayıs'ta 2 gün sürecek olan iş gezisi ve şehir gezisi programını ilimizdeki ilgili kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının ortak gayreti ile gerçekleştireceğiz. Bu program ile tur operatörlerinin tur programlarına Diyarbakır'ı daha fazla almalarını ve konaklama sayısını artırmalarını isteyeceğiz."

Son yıllarda turizm altyapısının geliştirilmesine yönelik kamu yatırımları ile bu alanda özel müteşebbislerinin yaptığı yatırımların davetlilerle paylaşılacağını kaydeden Aksoy, ziyaretçilere kentin kültürel yapısı, zengin kültürel mirası, alternatif turizm çeşitliliği, bunlar için yapılan yatırımlar ve tanıtım çalışmalarının bütün detaylarıyla aktarılacağını belirtti.

"Diyarbakır'ın sahip olduğu turizm altyapısı ve son dönemlerde yapılan yatırımlarla turizm pastasından payını artırması adına bu çalışma bir ilk adım olacak." ifadesini kullanan Aksoy, şöyle devam etti:

"Bu çalışmamızdan sonra ilimizi en çok ziyaret eden yabancı turistlere yönelik bir çalışma yapmak için yurt dışından ilimize kültür ve inanç turu düzenleyecek tur operatörleri ile de bir araya gelmeyi planlıyoruz. Bu kapsamda katılım sağlayacağımız yurt dışı turizm fuarlarında bu konuya yakından ilgi gösterip ikili görüşmelerle ilimizin turizm potansiyelini en etkili şekilde aktarmaya çalışacağız. Çalışmanın Diyarbakır turizmi adına hayırlara ve güzelliklere vesile olmasını temenni ediyorum."