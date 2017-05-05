Bilgileri Pensilvanya’ya sızdırmışlar

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) lideri firari Fetullah Gülen için, "Bir gülüşüne servetimi veririm" diyen ve halen firari durumda bulunan örgüt yöneticilerinden Akın İpek'in sahibi olduğu, Koza-İpek Holding soruşturmasındaki kritik ayrıntılara ulaşıldı. İddianamesi yazılmaya başlanan soruşturmada, daha önce görev alan 3 polis ile 2 MASAK görevlisinin ByLock kullanıcısı oldukları ve ihraç edildikleri ortaya çıktı. Haklarında soruşturma başlatılan şüphelilerin, soruşturmayı manipüle ettikleri ve ulaştıkları önemli bilgileri Pensilvanya'ya uçurdukları öğrenildi.



130 SUÇ UNSURU BULUNDU

Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Musa Yücel'in yürüttüğü soruşturmada suç unsuru teşkil eden çok sayıda belgeye el konuldu. Savcı Yücel'in 130 suç unsuru delil topladığı belirtildi. Savcılık soruşturmanın yazılması için düğmeye basarken, MİT'in hazırladığı ByLock listesindeki 5 isim dikkat çekti. Bu isimlerden 3'ünün Koza-İpek Holding soruşturmasının emniyet ayağında görev alan polisler, diğer 2'sinin ise Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) görevlisi olduğu ortaya çıkarıldı. Soruşturmanın en başından itibaren görev alan 5 şüphelinin ByLock kullanıcısı olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edildikleri ve haklarında soruşturma başlatıldığı belirtildi. Soruşturma kapsamında ulaşılan delil niteliği taşıyan bazı dijital verilerle belgeleri imha ettikleri ileri sürülen şüphelilerin bu yolla soruşturmayı manipüle ettikleri öğrenildi. MASAK görevlileri ile polislerin ulaştıkları bilgi ve belgelere ilişkin dikkat çeken kısımları FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in bulunduğu Pensilvanya'ya iletilmesini sağladıkları kaydedildi.

