Domatesin ateşini soğuk depo düşürecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı görüşmelerin ardından Soçi dönüşünde gazetecilerle yaptığı sohbette domateste ihracat sorunu yaşamamak için iç piyasaya yönelik çalışmalar yapılması konusunda bakanlara talimat verdiğini açıkladı. Erdoğan, hallerdeki olumsuzluklardan kaynaklanan bazı sorunlar var. Soğuk hava depoları noktasında gerekli tedbirler alınmıyor. Domatesin dayanıklılığı yok. Bu sorunlar giderilirse, mesela bugün kilosu 5-6 lira olan domatesi vatandaşlarımıza daha ucuza ulaştırabiliriz" dedi.Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin yaptıkları görüşmelerde, domates konusu hariç her konuda uzlaşı sağlandığını hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti: "Bakanlarımıza domates konusunda da çalışma yapalım dedim. Bundan böyle ihracat sorunu çekmeyelim. Gerektiğinde serayı da tarlayı da iç piyasaya yönlendirebileceğimiz bir sistem kuralım. Domateste de elmaya benzer organizasyonlarla bazı adımlar atılabilir. Böylece ihracata bağımlı kalmaktan kurtuluruz. Gerekirse alternatif pazarlar da bulunur. Bugün Rusya'da yetiştirilen domateslerin fiyatı aslında üç kat daha fazla. Ama oradaki üreticiler bankadan çok kredi aldıkları için, onları koruma adına bu şekilde hareket ediyorlar."Konuşmasında Üst Düzeyli İşbirliği Konseyi (UDİK) mekanizmasının bir nevi stratejik ortaklık olduğuna dikkat çeken Erdoğan, "Moskova'da ÜDİK'in altıncı toplantısını yapmıştık. Yedincisi de inşallah bizde olacak. Burada siyasi, ekonomik, ticari ilişkilerden, turizm, enerji, savunma sanayiine ikili konuların tümü ele alınıyor. Soçi ziyaretimizde tarımın yanı sıra tekstil, konfeksiyonla ilgili konular da konuşuldu. Yaşanan bazı sıkıntıları belgeli olarak kendilerine gösterdik" dedi.Ekonomi Bakanı Zeybekci, "Bir hafta 10 gün içinde fiyatlar aşağı doğru gidecek. Hafta sonundan itibaren bu sonucu görürüz" dedi. Rusya'ya 270 milyon dolarlık domates ihracatı olduğunu belirten Zeybekci şunları söyledi: "Dün çok başarılı bir ziyaret oldu. Espriyle karışık domates ön plana çıkmış gibi oldu. Domatesin enflasyonun içinde en fazla artış olan ürün oldu. Çünkü sezon geçişi. Piyasada ürün yok, fiyat yükseldi. Bir hafta 10 gün içinde fiyatlar aşağı doğru gidecek. Hafta sonundan itibaren bu sonucu görürüz."