Emekliye yeni maaş

milyon emeklinin maaşı Temmuz'da değişecek.. İlk 4 aylık enflasyon verileri, zam oranı için ipuçlarını verdi. Şimdiden memur emeklisine yüzde 4'lük zamma ilavetenSSK ve Bağ-Kur emeklileri için iseortaya çıktı. Mayıs ve Haziran enflasyonuna göre zam oranları artacak ya da düşecek. Emekliler, kesin zam oranınıöğrenecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yılınaylarında bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon kadar zam alıyor. Temmuz zammını da bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon belirleyecek. Bunun 4 aylık dönemindeki enflasyon yüzde 5.71 çıktı. 2 aylık enflasyon verisinin daha eklenmesiyle kesin zam oranı ortaya çıkacak.TAKVİM, şu anki verilerle yeni maaşları hesapladı. Yüzde 5.71 zam ile en düşük maaş; 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda bin 402 liradan, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 836 liradan, Bağ- Kur esnaf emeklilerinde bin 218 liradan, Bağ-Kur tarım emeklilerinde 950 liradanyükselecek. Halen bin 500 lira alan emeklinin maaşı 85 lira artışla, 2 bin lira alanın maaşı 114 lira artışlaçıkacak.¦ memur emeklileri, Ocak'ta yüzde 3 zam almıştı. Toplu sözleşmeye göre Temmuz'da ise memur emeklilerine yüzde 4 zam ve ayrıca ilk 6 aylık dönemde enflasyon yüzde 3'ü aşarsa fark verilecek. Ocak-Nisan enflasyonunun yüzde 5.71 olarak gerçekleşmesiyle, memur emeklilerinin Temmuz'da enflasyon farkı alacağı ortaya çıktı. Oluşan enflasyon farkı yüzde 2.71... Mayıs ve Haziran aylarının enflasyon verilerine göre fark azalacak ya da artacak. Mevcut rakama göre, en düşük memur emeklisi aylığı yüzde 2.71 enflasyon farkı ve yüzde 4 zam ile bin 658 liradan bin 771 liraya çıkacak