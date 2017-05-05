Erken emeklilikte son durum! - Emeklilikte yaşa takılanlar dikkat! - 2017'de EYT müjdesi gelir mi?

Erken emeklilik bekleyen binlerce vatandaşın gözü kulağı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan gelecek müjdeli bir haber bekler oldu. Referandumun ardından erken emelilikte son durum sıkça aranmaya başladı. Peki 2017'de EYT müjdesi gelir mi? Erken emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili yeni açıklamalar oldukça bu başlık altından öğrenebilirsiniz. İşte detaylar...



2017'DE EYT MÜJDESİ GELİR Mİ?

Şu anki sisteme göre, primini dolduran bir emekli adayı, emeklilik yaşını beklemek zorunda. Bununla ilgili, şimdiye kadar 3 kıstas belirlenmişti.SSK'lı da 8 Eylül 1999'a kadar emeklilik için iki şart vardı. Birincisi, sigorta süresi (kadınlar için 20, erkekler için 25 yıl), ikincisi de 5000 gün prim sayısı. Sonra üçüncü bir prim şartı daha geldi. 8 Eylül 1999'dan önce işe girenler için kadınlarda 40 ile 58, erkeklerde 44 ile 60 yaş arasında yaş bekleme süresi getirildi. Memurlar ve Bağ-Kur'lular için de emeklilikte benzer şekilde yaş şartı konuldu. Vatandaşlar ise en çok yeni yılla birlikte 2017'de erken emeklilik konusunda müjdeli bir haber bekliyor. Ayrıca geçtiğimiz günlerde Başbakan Binali Yıldırım'ın sinyalini verdiği Başkanlık Sistemi için referandum sinyalide seçim öncesi vatandaşları önümüzdeki yıl için ümitlendirmeye yetti.

BAKAN MÜEZZİNOĞLU'NDAN SON AÇIKLAMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Emeklilikte yaşa takılan vatandaşlarımızın sabırla o yaşını tamamlamalarını öneriyoruz ve bunun dışında bir düzenleme yapamayacağımızı ifade ediyoruz." dedi.

Bakan Müezzinoğlu, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla, emeklilikte yaşa takılan vatandaşlarımızın sabırla o yaşını tamamlamalarını öneriyoruz ve bunun dışında bir düzenleme yapamayacağımızı ifade ediyoruz. Ama emeklilikle ilgili çalışma gününü doldurup da şu anda çalışmayanlar sosyal güvenlik kapsamı dışında kalıyorlar ve sağlık hizmeti alamıyorlar. Onlarla ilgili bu kanun tasarımızda, bu 53 liralık gelir testine tabi olmadan GSS primini ödeyerek onlar da bu ara dönemde sağlık hizmeti alabilecekler ama yaşlarını beklemekle ilgili şu anda bir düzenlememiz ve çalışmamız söz konusu değil."

SAĞLIK HİZMETLİ KONUSUNDA SORUN GSS KAPSAMINDA ÇÖZÜLECEK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, emeklilik primini doldurmuş ama 1-2 yıl veya 6 ay süre bekleyen durumunda olanların bu süre zarfında sağlık hizmetinden yararlanamadıklarını söyledi.

Bu kişilerin sağlık primi ödemek zorunda kaldıklarını belirten Müezzinoğlu, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Bu sağlık primi onları zora sokuyor. Bu hafta onlara vereceğimiz müjde var. Genel Sağlık Sigortası (GSS) Genel Sağlık Sigortası'nda yapacağımız değişiklik ile aylık 53 liralık hiç gelir testine gitmeden bir GSS ödediğinde ailecek sağlık hizmeti alabilecek. Sadece devlet hastaneleri değil özel ve üniversite hastanelerinden sağlık hizmeti alabilecek. Daha önce 3 grup ödeme gerekiyordu. Bir grup 2 asgari ücretin üzerinde geliri varsa 427 TL idi. Onun altında 213 lira en alttaki 71 TL."

ERKEN EMEKLİLİKTE SON DURUM NEDİR?

Şu anki sisteme göre, primini dolduran bir emekli adayı, emeklilik yaşını beklemek zorunda. Bununla ilgili, şimdiye kadar 3 kıstas belirlenmişti. SSK'lı da 8 Eylül 1999'a kadar emeklilik için iki şart vardı.

Birincisi, sigorta süresi (kadınlar için 20, erkekler için 25 yıl), ikincisi de 5000 gün prim sayısı. Sonra üçüncü bir prim şartı daha geldi.

8 Eylül 1999'dan önce işe girenler için kadınlarda 40 ile 58, erkeklerde 44 ile 60 yaş arasında yaş bekleme süresi getirildi.

Memurlar ve Bağ-Kur'lular için de emeklilikte benzer şekilde yaş şartı konuldu.

Vatandaşlar ise en çok yeni yılla birlikte 2017'de erken emeklilik konusunda müjdeli bir haber bekliyor.

ERKEN EMEKLİLİK İÇİN 5 FORMÜL

Tüm çalışanların hayali emekli olmak. Ülkemizde çeşitli durumlarda erken emeklilik imkanı sunuluyor. İşte erken emekliğin formülleri:

Bazı meslekler için erken emeklilik imkanı sunuluyor. 'Yıpranma', 'Fiili Hizmet Süresi Zammı' denilen bu avantaj, çalışılan sürelere belli oranda gün eklenerek ve işe girişi geriye çekerek erken emekliliğin yolunu açıyor. Yani 12 ay çalışmış kişi 15 ay çalışmış sayılıp, işe girişi 3 ay geri çekiliyor.

Erkeklerde erken emekliliğin yolu askerlik borçlanmasından geçiyor. Askerliğini işe girmeden önce yapan çalışanlar, borçlanma ile hem prim şartını azaltıyor hem de 1-2 yıl kazanabiliyor. Yaşı erkene çekmek için askerliği işe girmeden önce yapmış olmak gerekiyor. İşe girilen tarih borçlanma süresini belirliyor.

Doğum borçlanmasıyla erken emeklilik, eksik primlerin tamamlanması ile oluyor. Yıl ve yaş şartını tamamlamış bir annenin eğer primi eksikse bunları tamamlamak için beklemesi gerekmiyor. 3 çocuğa kadar borçlanma yaparak, 6 yıl kazanılabiliyor. Evlat edinen annelerin de doğum borçlanması hakkı bulunuyor. Ancak evlat edinilen çocukların 2 yaşını doldurmamış olması koşulu bulunuyor.

15 yıl sigortalılık süresi, 3 bin 600 prim günü olanlar, emekli olabiliyor. Bu formülle emeklilik için öncelikle 9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olmak ve yaş şartını tamamlamak gerekiyor.

Sürekli bakıma muhtaç derecede malul çocuğu bulunan kadın sigortalıların, 2008'den sonra prim ödeme gün sayılarının 4'te 1'i, prim ödeme gün sayıları toplamına ekleniyor ve bu süreler yaştan düşüyor.