İmzalar atıldı! 9 milyon kişinin gözü Meclis'te

Vergi ve prim borçları için hazırlanarak TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunulan yeni yapılandırma tasarısı, vergisini düzenli ödeyen mükellefi de içine alacak şekilde genişletildi. TBMM'ye sunulan kanun teklifine göre hem 9 milyon borçludan 73 milyar liralık kamu alacağı yapılandıracak; hem de vergisini düzgün ödeyen mükellef, sıkışması durumunda Maliye'den daha uzun borç ertelemesi alabilecek, düşük faiz olanağından yararlanabilecek.

TBMM'YE SUNULDU

TBMM'ye sunulan kanun teklifine göre, 2016'da yürürlüğe giren borç yapılandırmasının ardından, 9 milyon borçluyu ilgilendiren, 73 milyar liralık yeni yapılandırma hayata geçmiş olacak. 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından vatandaşların kaybını engellemek için 20 Haziran 2016 tarihini esas alan tasarının devamı niteliğinde olan düzenleme, 31 Mart 2017'ye kadarki kesinleşmiş kamu alacaklarını kapsıyor. Düzenlemeyle, daha önceki yapılandırma kapsamında başvuru yapamamış borçlulara yeni bir imkân tanınırken, önceki yapılandırmadan yararlanan ve taksit ödemeleri devam eden mükellefler kapsam dışında.

FAİZLER SİLİNECEK

Düzenleme; 31 Mart'a kadarki kesinleşmiş vergi, gümrük vergisi, vergi cezaları, motorlu taşıtlar vergisi, sigorta prim borçları, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği, işsizlik sigortası primi, su, atık su, katı atık borcu ve bu alacakları ilişkin her türlü faiz, gecikme faizi ve zammı içine alıyor.

Bu kapsamdaki idari para cezaları da kanun dahilinde olacak. Spor kulüpleri ve OSB'ler de düzenlemeden yararlanabilecek. Vergi, prim, su borçlarına, trafik, askerlik ve nüfus cezalarına da yapılandırma imkânı getiren kanun teklifine göre, faizler silinirken ana para da taksitle alınacak.

YENİ HESAPLAMA

Düzenlemeyle faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi silenerek yerine Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) tutarı ile hesaplama yapılacak. İsteyen 6, 9, 12, 18 taksitten birini tercih edecek ve 2 ayda bir ödeme yapacak. Taksit süresi uzadıkça, katsayı üzerinden belirlenen toplam ödeme tutarı da artacak. Yani az taksitte ödeyen daha kârlı çıkacak. Borçlar ilk taksitte ödenirse, faiz ve gecikme bedeli yerine uygulanan Yİ-ÜFE oranında yüzde 50 indirim yapılacak.

Düzenlemeyle borçlar, kredi kartına taksitle de ödenebilecek. Düzenlemede ilk taksit ve peşin ödeme için son tarih; SGK'da 31 Ağustos, diğer kurumlarda 31 Temmuz olacak.

UZUN TAKSİT DÜŞÜK FAİZ

Borç yapılandırması düzenlemesine eklenen maddeyle, vergisini düzenli ödeyen mükelleflere sağlanacak. Bu kapsamda, 3 yıl vergi bütün beyannamelerini süresinde veren mükellefler için ihtiyaç duyması halinde vergi taksitleri uzatılacak, faizler düşecek. Bunun için bir yasa beklenmeyecek. Yapılandırma tasarısına eklenen maddeye göre vergisi düzenli ödeyen mükellef, geçmiş 1 yıl içindeki borcu için tecilden yararlanabilecek. Tecil edilen borç 500 bin lirayı aşarsa bu miktarı aşan bölümün yüzde 25'i kadar teminat alınabilecek. 60 aya kadar ertelenebilecek borç, azami 6 ayda bir ödenecek. Tecil şartlarını yerine getirmeyen, 5 yıl bu haktan yararlanamayacak. Kamu alacakları, bu çerçevedeki mükelleflerden 2 kere tecil edilebilecek.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, iyi niyetli olarak yükümlülüklerini yerine getiren mükellefe, vergi borcunu ödemekte zor durumda olduğunu ortaya koyması durumunda tecil kolaylığı sağlayacaklarını belirterek, "Borcunu aksatma niyetinde olan bir mükellef olmadığını ve uyumlu bir mükellef olduğunu görüyorsak, bu mükellefin tecil şartlarında kolaylıklar getiriyoruz. Taksitlendirme süresini 36 aydan 60 aya kadar erteleyebilme imkanı getiriyoruz" diye konuştu. Ağbal, her mükellefin finansal durumunun analiz edileceğini, zor durum derecelerine bağlı olarak farklı vadelerde kolaylıklar getirileceğini söyledi. Ağbal, yüzde 12'lik tecil faiz oranını da düşüreceklerini kaydederek, "Bu uygulamadan yararlanmak için vergi mükellefi en az 3 yıl vergi mükellefi olmalı, 3 yıllık süreç içinde bütün vergi beyannamelerini eksiksiz zamanda vermeli, en iyisi hiç borcu olmaması" dedi. (Milliyet)