Konya’ya 350 milyon euroluk yatırım

15 Temmuz darbe girişiminden bu zamana kadar dış güçler tarafından birçok saldırıya maruz kalan Türkiye, yapılan yatırımlar ile büyümeye tam gaz devam ediyor. Türkiye'de 8 fabrikası ve 5 bini aşkın çalışanıyla faaliyet gösteren Unilever, Konya'daki ikinci yatırımını Ev ve Kişisel Bakım Ürünleri fabrikasıyla yaptı. Toplamda 9 tedarikçisiyle birlikte Konya'da güçlü bir tedarik zinciri ekosistemi oluşturmayı hedefleyen Unilever, 350 milyon euroluk yatırımıyla Türkiye'de hızlı tüketim sektöründe son 10 yılın en büyük fabrika yatırımını hayata geçirmiş oldu. / Engin Tunç-KONYA