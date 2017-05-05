Milli Muharip Uçağı’nın fotoğrafı yayımlandı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TAI) TF-X olarak bilinen Milli Muharip Uçağı'nın ilk kez tasarım fotoğrafı yayımlandı. BAE System işbirliği ile geliştirilen TF-X'in yayınlandığı fotoğrafta Ankara'da Anıtkabir üzerinde uçuyor. 2023 yılı itibarıyla F-16'nın yerini almaya başlayacak Milli Muharip Uçağı, çift motoru, kanadındaki Türk bayrağı logosu ve tasarımıyla göz dolduruyor. TUSAŞ, Milli Muharip Uçağı'yla ilgili detayları ilk kez IDEF 2017 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda sergileyecek. TSK ihtiyaçları kapsamında, teknolojik yönden bağımsız bir hava gücü olma yolunda çok önemli bir adım olan TF-X benzetimli maketi ile ilk kez TUSAŞ standında katılımcılarla buluşacak. Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinden 2030'lu yıllardan itibaren kademeli olarak devreden çıkartılması düşünülen F-16 uçaklarının yerini alacak uçağın özellikleriyse göz dolduruyor. Milli Muharip Uçak Projesi kapsamında tasarlanan TF-X'te yeni nesil bir uçakta olması gereken düşük görünürlük, dâhili silah yuvası, yüksek manevra kabiliyeti, artırılmış durumsal farkındalık ve sensör füzyonu ekipmanlar bulunuyor.



TASARIMI 2013'TE TAMAMLANDI

Radar dalgalarını sönümleme özelliğine sahip kompozit malzemelerden üretilen ve radarda düşük görünürlüklü bir gövde tasarımına sahip olan TF-X'in, tasarım çalışmaları 29 Eylül 2013'te tamamlandı. TAİ'nin Milli Savaş Uçağı'nın ilk uçuşu ve projenin sonraki hedef safhalarını belirlediği sunumda FX-1 uçağı için 2013 ile 2023 yılları arası sistem geliştirme ve gösterim hedeflerinde tamamlanacağı belirtiliyor.